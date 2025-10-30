Демонтированы вывески и рекламные щиты, не соответствующие дизайн-коду и установленные без разрешительных документов. На территории Первомайского района составлено семь протоколов по статье 107, частям 3-4, Кодекса о нарушениях.

По итогам девяти месяцев 2025 года управление провело демонтаж 3 тысяч 278 незаконно установленных рекламных конструкций.

Кроме того, по статьям 107 и 179 кодекса составлено 288 протоколов на общую сумму 1 миллион 235 тысяч сомов. 