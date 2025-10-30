Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека проводит работу по усилению контроля за размещением рекламных объектов и очистке города от конструкций, не соответствующих дизайн-коду столицы. По сообщениям пресс-службы муниципалитета, в результате мероприятий демонтировано 120 рекламных конструкций.



Накануне рейд прошел на территории Ленинского и Первомайского районов. В частности, работы проведены на пересечении проспектов Манаса и Жибек Жолу, а также на участках бульвара Молодой Гвардии и проспекта Чуй. Рейд проведен совместно с акимиатами, муниципальной инспекцией и Бишкекским главным управлением архитектуры и градостроительства.