Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека проводит работу по усилению контроля за размещением рекламных объектов и очистке города от конструкций, не соответствующих дизайн-коду столицы. По сообщениям пресс-службы муниципалитета, в результате мероприятий демонтировано 120 рекламных конструкций.
Накануне рейд прошел на территории Ленинского и Первомайского районов. В частности, работы проведены на пересечении проспектов Манаса и Жибек Жолу, а также на участках бульвара Молодой Гвардии и проспекта Чуй. Рейд проведен совместно с акимиатами, муниципальной инспекцией и Бишкекским главным управлением архитектуры и градостроительства.
Демонтированы вывески и рекламные щиты, не соответствующие дизайн-коду и установленные без разрешительных документов. На территории Первомайского района составлено семь протоколов по статье 107, частям 3-4, Кодекса о нарушениях.
По итогам девяти месяцев 2025 года управление провело демонтаж 3 тысяч 278 незаконно установленных рекламных конструкций.
Кроме того, по статьям 107 и 179 кодекса составлено 288 протоколов на общую сумму 1 миллион 235 тысяч сомов.