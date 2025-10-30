Сколько поступило в бюджет от уплаты штрафов и выдачи лицензий, сообщил Минтранс

За девять месяцев этого года в бюджет страны от выдачи лицензий и разрешений, оплаты штрафов, взвешивания грузов и компенсации ущерба поступило 861 миллион 192 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 202 миллиона 219 тысяч сомов.

В ведомстве добавили, что Кыргызстан получил 188 тысяч разрешительных документов на международные перевозки из 41 государства. Оформление разрешений осуществляется в электронном виде без участия посредников.