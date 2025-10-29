Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу золотую корону

Глава Белого дома Дональд Трамп получил от лидера Южной Кореи Ли Чжэ Мена высшую награду — «Орден Мугунхва», а также золотую копию древней короны из Силлы. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в издании, награду дают только самым важным гостям страны. По словам президента, Дональд Трамп получил ее за вклад в мир на Корейском полуострове. Кроме того, подарок в виде короны символизирует мир и дружбу между США и Южной Кореей.

Американский лидер прибыл в Кенджу — это последний пункт его поездки по Азии. Дональда Трампа встретил оркестр, который сыграл песню YMCA, а военные дали салют. На обеде в честь главы Соединенных Штатов подали блюда, которые он любит: котлеты с кетчупом, салат с соусом «Тысяча островов» и рыбу с глазурью из кетчупа и корейской острой пасты, а на десерт шоколадный брауни с золотом.

Южная Корея назвала приезд Дональда Трампа важным шагом для укрепления отношений между двумя странами и «золотым началом» нового этапа сотрудничества.