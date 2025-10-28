12:03
Общество

Строительство «Камбар-Аты-1». Ихтиолог ответил на критику ОФ «Реки без границ»

Ихтиолог команды по подготовке оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) Камбаратинской ГЭС-1 Азат Аламанов прокомментировал заявление общественного фонда «Реки без границ» о критических недостатках проекта.

По его словам, каждый из членов группы специалистов, привлеченных для сбора материалов, имеет не один десяток лет опыта полевых работ, и результаты их работы признаны как в научной, так и в прикладной деятельности.

«Для обеспечения тщательных сборов первичного материала организована вертолетная заброска команды на труднодоступные участки реки Нарын, экспедиция длилась около двух недель. Исследовательские работы на проектируемой территории проводились во все сезоны. Хотелось бы спросить экспертов фонда, сколько времени они провели в полях», — уточнил Азат Аламанов.

Он остановился на ихтиофауне, уточнив, что аральский усач и сырдарьинский лопатонос — обитатели нижнего течения реки Сырдарьи.

Читайте по теме
Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических недостатках проекта

«Они никогда не были описаны в реке Нарын, тем более в среднем течении, где планируется строительство ГЭС «Камбар-Ата-1». Поскольку река Нарын входит в бассейн Аральского моря и является притоком Сырдарьи, данные представители ихтиофауны включены в отчет согласно требованиям донора, хотя и не являются ее обитателями. При этом проделана работа по определению наличия в реке щуковидного жереха, но в уловах группы специалистов он не попался, а опросы местных рыбаков не принесли результатов.

Лишь один человек (работавший в 1980-х годах в составе рыболовецких бригад) сообщил, что после строительства плотины Токтогульской ГЭС в 1980-х в водохранилище попадалась подобная рыба, которую они называли «белый жерех», но через пять-шесть лет она пропала. Ситуация с туркестанским сомиком получше — встречается повсеместно, хотя не так часто, как маринка. Для этого и предлагалось создать рыбзавод для поддержания численности туркестанского сомика и ручьевой форели и выпуска их на всех участках реки», — добавил Азат Аламанов.

Он отметил, что механизм общественных слушаний предусматривает возможность внесения конструктивных, профессиональных замечаний для их дальнейшей интеграции в разрабатываемый документ.

Ранее в ОФ «Реки без границ» заявили, что ОВОСС не дает полного представления о последствиях строительства ГЭС для наиболее ценных экосистем реки Нарын и не предлагает адекватных мер по их сохранению.
