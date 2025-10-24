22:34
Общество

СМИ: Умер игрок КВН из «Сборной Пятигорска»

Актер, бывший участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет. Об этом пишет НСН со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, Павел Козмопулос ушел из жизни в больнице Минеральных Вод после продолжительной болезни.

«В 29 лет артист стал терять слух и зрение. Врачи долго не могли понять причину происходящего, позднее обнаружили опухоль головного мозга», — пишет Shot.

Актер перенес несколько операций, медикам удалось частично восстановить его зрение.

Павел Козмопулос играл в КВН за «Сборную Пятигорска» в 2000-2006 годах, позднее писал сценарии и снимался в кино, а также курировал лигу КВН на Кавказе.
