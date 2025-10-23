15:37
В Бишкеке цены на жилые дома выросли на 35 процентов за год

Средневзвешенная стоимость индивидуальных жилых домов в Бишкеке за восемь месяцев 2025-го достигла 16,177 миллиона сомов, что на 35,1 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Госагентстве по земельным ресурсам. 

По данным ведомства, самые дорогие дома находятся в Октябрьском районе, где средняя цена составила 24,634 миллиона сомов.

В остальных районах города стоимость жилых домов варьируется от 12 миллионов сомов и выше, в зависимости от расположения и состояния объекта.
