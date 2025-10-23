В Казахстане будут наказывать за пересылку дипфейков — фото, видео и аудиоконтента с использованием чужих изображений и голоса. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева уточнила, что наказывать будут владельцев сервисов, с помощью которых создают дипфейки, сообщает Центр по борьбе с дезинформацией.
Граждан страны предупредили, что в Сети возросло количество противоправного контента, что связано с выходом обновленной версии нейросети Sora 2. Приложение способно создавать реалистичные видеосцены по простому текстовому запросу.
«Анонимные пользователи массово публикуют видеоролики с поддельным изображением известных политиков, деятелей культуры и госслужащих, где им приписывают слова и действия, которых не было.
Несмотря на наличие водяного знака нейросети Sora на подобных видео, многие пользователи воспринимают их как реальные и продолжают пересылать, тем самым участвуя в распространении ложной информации. Такие действия даже при отсутствии злого умысла могут иметь юридические последствия», — говорится в сообщении.
Дипфейк (deepfake) — это видео, фото или аудиозапись, которые сделаны с помощью искусственного интеллекта и выглядят как настоящие, но на самом деле подделаны. Создатели дипфейков заменяют лицо или голос человека лицом либо голосом другого так, что кажется, будто бы это реальность. Дипфейки могут быть использованы как для развлечения, так и для обмана.