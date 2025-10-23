В Казахстане будут наказывать за пересылку дипфейков — фото, видео и аудиоконтента с использованием чужих изображений и голоса. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева уточнила, что наказывать будут владельцев сервисов, с помощью которых создают дипфейки, сообщает Центр по борьбе с дезинформацией.

Граждан страны предупредили, что в Сети возросло количество противоправного контента, что связано с выходом обновленной версии нейросети Sora 2. Приложение способно создавать реалистичные видеосцены по простому текстовому запросу.

«Анонимные пользователи массово публикуют видеоролики с поддельным изображением известных политиков, деятелей культуры и госслужащих, где им приписывают слова и действия, которых не было.

Несмотря на наличие водяного знака нейросети Sora на подобных видео, многие пользователи воспринимают их как реальные и продолжают пересылать, тем самым участвуя в распространении ложной информации. Такие действия даже при отсутствии злого умысла могут иметь юридические последствия», — говорится в сообщении.