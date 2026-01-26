Евросоюз начал расследование из-за раздевающих дипфейков Grok, пишет BBC News.

В предыдущем заявлении Х, опубликованном на странице X Safety, говорилось, что социальная сеть запретила Grok «раздевающую» цифровую обработку фотографий людей в «юрисдикциях, где такой контент является незаконным».

Однако активисты и пострадавшие заявили, что возможность генерировать изображения сексуализированного характера с помощью этого инструмента «вообще не должна была появиться».

Если X признают виновной в нарушении европейского Акта о цифровых услугах, компании может грозить оборотный штраф до 6 процентов от ее мировой выручки.