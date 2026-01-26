23:26
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Евросоюз начал расследование из-за раздевающих дипфейков Grok

Евросоюз начал расследование из-за раздевающих дипфейков Grok, пишет BBC News.

В предыдущем заявлении Х, опубликованном на странице X Safety, говорилось, что социальная сеть запретила Grok «раздевающую» цифровую обработку фотографий людей в «юрисдикциях, где такой контент является незаконным».

Однако активисты и пострадавшие заявили, что возможность генерировать изображения сексуализированного характера с помощью этого инструмента «вообще не должна была появиться».

Если X признают виновной в нарушении европейского Акта о цифровых услугах, компании может грозить оборотный штраф до 6 процентов от ее мировой выручки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359347/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Муфтият Казахстана признал дипфейки недопустимыми по шариату
Искусственный интеллект способствует цифровому насилию в отношении женщин
В Казахстане будут наказывать за пересылку дипфейков
Зеленский, Россия, Марс, интимные дипфейки. О чем еще говорил в Конгрессе Трамп
TikTok представил гиперреалистичные видео с фотографий от нейросети OmniHuman-1
Минцифры хочет ввести ограничения на использование дипфейков
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
В&nbsp;парламенте предложили отменить оплату по&nbsp;двойному тарифу за&nbsp;ночные смены В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
26 января, понедельник
23:07
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 26 января. Столица на десятом месте Загрязнение воздуха в Бишкеке на 26 января. Столица на ...
22:43
Евросоюз начал расследование из-за раздевающих дипфейков Grok
22:20
Новые нормы обучения в автошколах. Каныбек Туманбаев рассказал, зачем это нужно
22:04
Бойцы ММА из Кыргызстана выступят на турнире EFC Global в Москве
21:43
Суд оштрафовал сотрудников Сокулукского центра профилактики заболеваний