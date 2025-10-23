Прием фильмов на IV Бишкекский международный кинофестиваль стартовал

Прием фильмов на IV Бишкекский международный кинофестиваль, который пройдет в июне следующего года, стартовал. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Отмечается, что этот кинофорум призван поддержать новых молодых режиссеров и предоставить платформу для демонстрации своих работ международной аудитории.
По данным ведомства, заявки принимаются до 27 февраля 2026-го по трем направлениям: международный конкурс, центральноазиатский конкурс (киноработы из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана) и KyrgyzBox (освещение коммерчески успешных кыргызских художественных фильмов).
Победителей ждут награды в номинациях:
- главный приз «Лучший фильм» — 500 тысяч сомов;
- «Лучший режиссер» — 400 тысяч сомов;
- «Лучшая актриса/актер» — 300 тысяч сомов;
- специальный приз жюри — для кинематографистов, сценаристов, композиторов или дизайнеров-постановщиков.