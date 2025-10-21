22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 6, отрезок улицы Дачная, переулок Дачный;

9.30-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Горького, Виноградная, Кара-Жыгач, Бегматова, Анкара, Шаты, Торугарт, Жайылган, Оберон);

9.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Исанова, Коенкозов, Сыдыкова, проспект Манаса, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жоогазын, Бадахшан, Жазира, Муромская, Жазыйра, Бадахшан, Кривоносова), отрезки улиц Молодежной, Сухомлинова, отрезки улиц Джунусалиева, Айни, Руставели;

9.00-14.00 — село Нижняя-Ала-Арча (улицы Панфилова, Больничный, Новая, Средняя, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Коллекторная, Западная, Короткая, Полярная, Тихая, Кенсуйская, переулок Северная);

9.00-18.00 — села Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Манаса, Кавказская, Достук, Гамзатова, Ташкентская, Артезианская, Степная), Пригородное (№ 2 бригада, участок № 1, 2, 3, контур № 136, 161, 172, 180, 185), Маевка (улицы МТФ, Архитектурный).

2 Нарынская область

10.00-16.00 — село Эмгекчил;

9.00-14.00 — села Тендик, Кочкор.

3 Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улицы Советская, Мырзалиева, Маяковского, Свердлова, Тельмана, Оторбаева, Мира, Усенбаева, Луговая, Москвиченко, Беш-Ташская, Калинина, Кирова, Сатаева, Турдалиева, Киргизская, Огонбаева, общежитие «Чолпон», Шопокова, Турсуналиева, школа № 7, улицы Луговая, Турдалиева, женский «Себат», скотный рынок, улицы Кирова, Южная, Манаса, Тельмана, Оторбаева, Степная, горгаз, улица Шопокова, насосная водоканал), села Кара-Добо, Беш-Таш.

4 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Кунгой (улицы Ткачева, Сарбагыш, Байбосун у Большевик, Токсумаков, Карыпбай, Кенжекунова, переулки Бакбаев Сагыналы, Таранчиева, Масадык, 18 км, Ордобай уулу Карымбай, Молдобай Туйтен, Дачи, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы у Мурзакул, Жапаров Жумадил, Асанкулов Азиз, Ташматов, Темиреш-Кунгой), Васильева (улицы Октярьская, Фрунзе), Кок-Жар (улица Табылды уулу), Кой-Таш, Арашан (улица Татыр), Таш-Мойнок, урочище Теплые Ключи, горнолыжная база;

10.00-18.00 — села Чуйское (улица Крылова), Октябрьское, Васильевский айыл окмоту, контур № 36, Карла Маркса.

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Эрик-Туу, Ири-Суу, Орто-Суу, Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — село Кашкелен;

9.00-17.00 — села Кайынды (улица Токомбаева), Кичи-Кемин (улица Бектенова).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Марковского, Герцена, Салиева, Пушкина, Октябрьская, Некрасова, Люксембург, Валиханова, Набережная, Пржевальского, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13 Кооператив»).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Калимова, Чапева, Крупская, верхняя зона улицы Крупской до улицы Токтогула), Ак-Суу, Беловодское (улицы Карпова, Космическая, Железнодородная, Крупская, Пионерская, Базарная, Шолохова, Набережная, Калинина);

9.00-18.00 — села Кыз-Моло (улицы Школьная, Западная, Горького, Грибанова, Новая, Дружба), Темен-Суу (улицы Садовая, Украинская).

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Колхозная, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Школьная, Баетова, Бейшеналиева, Учительская, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная, детсад, улицы Кара-Жыгач, Кара-Буура, Степная, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Кызыл-Жар, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Жакшылык, Береке, Биримдик, Достук, Корсаковых, Тан-Шоола, Ырыскы, Эне-Сай, Керме-Тоо, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш уулу Темирбек, Маматемин Ата, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Сулайман-Тоо, Тасма, Хан-Тенири, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Доолот, Крупская, Сары-Озон, жилмассив «Алтын-Ордо»), Новопавловка (улицы Корсаковых, Пишпек, Усупбаева, Токтогула, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Молодежная, Деповская, Луговая, Пограничная, Западная, Крупская, Репина, Восточная, Проектируемая, Гагарина, Чон-Арык, Пригородная, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, Ключевая, переулок Ключевой, тупики Колхозный, Корсаковой, Крупской, Школьный, жилмассив «Поле чудес»);

9.00-11.00 — село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Проектируемая, Лущихина, Курманжан Датка, Белек Биримдик, Келдибаев жилмассивы «Тынчтык», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Ормон-Хан», «Новостройка», «Жаштык»);

9.00-17.00 — села Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая, Разное, кошара), Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая), Сокулук (улицы Кайназарова, Восточная, Первомайская, переулки Первомайский, Акимбаев, Монолит, Жетиген, Ынтымак, МТФ, Платина 1, 2, Сокулукское водохранилище), Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная, НСШ № 2, ФАП), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистический, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулки Зеленый, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);

9.00-12.00 — село Манас (улицы Широкая, Переулочная, Пионерская);

11.00-15.00 — село Манас (улицы Черемушки, Скважина, Авиагородок, Котельная, ПОМ);

13.00-17.00 — село Учкун (улица Береговая).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эркин-Сай (улицы Центральная, Токтогула), Вознесеновка, Тельман.

Чуйская РЭС

9.00-17.00 — поселок Винсовхоз (новостройки, дачи «Ветеран», «Строитель», улицы Гагарина дома № 164, 166, 168, 170, Татарская, Казахстанская, Пролетарская, Пушкина, Фучика, Масанчина, Ровнягина, Дунларова), город Токмок (улицы Болеболаева, Слободская, 8 Марта, 1-й микрорайон, дом № 13), села Онбир-Жылга, Лесхоз.

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Красная Речка (улицы Комсомольская, Почтовая, Школьная, Бирюкова, Восточная, Толбашиева, Ибрагимова, Молдокулова, Первомайская, Юбилейная, Кривощекова, Ленина, Октябрьская, Панфилова).

5 Иссык-Кульская область