Общество

Двойной удар: миллионы людей страдают от крайней бедности и климатических угроз

Почти 80 процентов людей, живущих в условиях крайней бедности, — 887 миллионов из 1,1 миллиарда человек во всем мире — подвержены воздействию экстремальных климатических явлений, таких как жара, наводнения, засухи или загрязнение воздуха. Об этом свидетельствуют данные обновленного глобального Индекса многомерной бедности (ИМБ).

Доклад, опубликованный Программой развития ООН (ПРООН) и Инициативой по изучению бедности и человеческого развития при Оксфордском университете в преддверии Конференции по климату (КС-30) в Бразилии, показывает, что климатический кризис коренным образом меняет представление о нищете.

По данным доклада, 651 миллион людей, находящихся в условиях крайней бедности, сталкиваются сразу с двумя и более климатическими рисками, а 309 миллионов — с тремя или четырьмя одновременно.

«Бедность больше не является изолированной социально-экономической проблемой. Напротив, она усиливается нарастающими последствиями климатического кризиса и переплетается с ними», — сказал Службе новостей ООН исполняющий обязанности администратора ПРООН Хаолян Сюй.

Отмечается, что страны со средним уровнем дохода остаются скрытым эпицентром многомерной бедности: здесь проживает почти две трети всех бедных людей. Именно в этих странах бедность и климатический кризис наиболее тесно переплетаются.

Исследование показало, что страны с наибольшим уровнем бедности уже сегодня испытывают самые сильные климатические воздействия и к концу века столкнутся с еще большим ростом температур.
