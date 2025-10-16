В Кыргызстане сняли фильм о семейном насилии. Понравится не всем

В Бишкеке в прокат выходит фильм «Неизвестная история» режиссера Эрика Эркинбаева-Ибраева. Журналистка 24.kg посетила премьерный показ.

Перед фильмом посмотрела трейлер, и мне сразу не понравились странная локация и диалог героев, я подумала: «Что здесь происходит? Почему все так наиграно?»

Появилось некое предубеждение к киноленте, и я отправилась на сеанс с неким скептицизмом. В зале встретила дипломатов, их близких и помощников. Их тоже позвали на премьеру, чтобы продвигать кыргызское кино.

Перед началом показа рассказали, что фильм посвящен одной «известной» истории, рассказанной с двух сторон. Хотя в картине нет упоминания, о ком она, я поняла, что речь о погибшей в Казахстане от рук своего мужа Куандыка Бейшембаева Салтанат. Картина показала версию убийцы, которую он озвучил в суде, и версию того, что установило следствие.

В трейлере, который мне не понравился, как раз показали версию Бейшембаева.

Стоит отметить, что киноленту сняли в виде театральной постановки, где весь фокус на актерах. В кадре нет ни атрибутов, ни декораций, ни фона, кроме сцены на улице, выполненной с CGI. Довольно оригинальный подход, но тяжело воспринимается в первые минуты фильма. Все-таки пьеса и картина в формате пьесы не одно и то же.

Посол Швейцарии и его супруга, наоборот, посчитали, что благодаря фокусу на героях зрители смогут сконцентрироваться на диалогах и увидеть конфликт, не отвлекаясь на антураж.

Во время просмотра первой части я усомнилась в правильности экранизации версии убийцы, ведь для кого-то она покажется реальной и «правдивой», как будто так и было.

После показа режиссер фильма прокомментировал, что, по его исследованиям, 60 процентов мужчин в комментариях к публикациям о данном деле верили Бейшембаеву. Поэтому первую версию сняли как раз для таких людей, чтобы показать абсурдность истории чиновника.

Картина оставила странные впечатления. С одной стороны, непривычно смотреть театральную постановку в кино, с другой — благодаря этому в фильме не показали реальное насилие, которое обычно воспроизводят в кино, был виден грим актеров, сцены избиения не были такими жестокими. Остается лишь догадываться, какие страдания пережила Салтанат, если даже от постановки становится жутко.

Радует, что в кыргызском кино начали показывать проблему семейного насилия. Сейчас необходимо поднимать темы, которые глубоко влияют на общество и растущее поколение. Почти каждый день мы слышим об убийствах, насилии и абьюзе над девочками, девушками, женщинами. Эпоха семейных комедий уже прошла. Пора снимать фильмы, которые обучают правам человека, уважению, нравственному поведению и гендерному равенству.