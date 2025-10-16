14:40
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане сняли фильм о семейном насилии. Понравится не всем

Фото из интернета

В Бишкеке в прокат выходит фильм «Неизвестная история» режиссера Эрика Эркинбаева-Ибраева. Журналистка 24.kg посетила премьерный показ.

Перед фильмом посмотрела трейлер, и мне сразу не понравились странная локация и диалог героев, я подумала: «Что здесь происходит? Почему все так наиграно?»

Появилось некое предубеждение к киноленте, и я отправилась на сеанс с неким скептицизмом. В зале встретила дипломатов, их близких и помощников. Их тоже позвали на премьеру, чтобы продвигать кыргызское кино.

Перед началом показа рассказали, что фильм посвящен одной «известной» истории, рассказанной с двух сторон. Хотя в картине нет упоминания, о ком она, я поняла, что речь о погибшей в Казахстане от рук своего мужа Куандыка Бейшембаева Салтанат. Картина показала версию убийцы, которую он озвучил в суде, и версию того, что установило следствие.

В трейлере, который мне не понравился, как раз показали версию Бейшембаева.

Стоит отметить, что киноленту сняли в виде театральной постановки, где весь фокус на актерах. В кадре нет ни атрибутов, ни декораций, ни фона, кроме сцены на улице, выполненной с CGI. Довольно оригинальный подход, но тяжело воспринимается в первые минуты фильма. Все-таки пьеса и картина в формате пьесы не одно и то же.

Посол Швейцарии и его супруга, наоборот, посчитали, что благодаря фокусу на героях зрители смогут сконцентрироваться на диалогах и увидеть конфликт, не отвлекаясь на антураж.

Во время просмотра первой части я усомнилась в правильности экранизации версии убийцы, ведь для кого-то она покажется реальной и «правдивой», как будто так и было.

После показа режиссер фильма прокомментировал, что, по его исследованиям, 60 процентов мужчин в комментариях к публикациям о данном деле верили Бейшембаеву. Поэтому первую версию сняли как раз для таких людей, чтобы показать абсурдность истории чиновника.

Картина оставила странные впечатления. С одной стороны, непривычно смотреть театральную постановку в кино, с другой — благодаря этому в фильме не показали реальное насилие, которое обычно воспроизводят в кино, был виден грим актеров, сцены избиения не были такими жестокими. Остается лишь догадываться, какие страдания пережила Салтанат, если даже от постановки становится жутко.

Радует, что в кыргызском кино начали показывать проблему семейного насилия. Сейчас необходимо поднимать темы, которые глубоко влияют на общество и растущее поколение. Почти каждый день мы слышим об убийствах, насилии и абьюзе над девочками, девушками, женщинами. Эпоха семейных комедий уже прошла. Пора снимать фильмы, которые обучают правам человека, уважению, нравственному поведению и гендерному равенству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347403/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Как кыргызстанец попал в сериал «Кухня»: история сценариста Василия Куценко
Фильм о женщине-фермере из Кыргызстана получил премию кинофестиваля «Агрофильм»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат вышла кыргызская комедия «Айжамал 2»
Еще один фильм кыргызского режиссера выдвинули на премию «Оскар»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Казахстанский актер Данияр Алшинов снялся в голливудском фильме «Альтер»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат вышла комедия «Байкуш-4: Бизнес по-кыргызски»
Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс снимутся в фильме Мартина Скорсезе
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
16 октября, четверг
14:24
COVID-19. В Германии резко выросла заболеваемость коронавирусом COVID-19. В Германии резко выросла заболеваемость корон...
14:03
ГУВД Бишкека проводит проверку по факту драки водителей, попавшей на видео
14:00
Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору
13:56
В Кыргызстане сняли фильм о семейном насилии. Понравится не всем
13:17
На улице Байтика Баатыра дерево придавило машину