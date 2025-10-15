Новый детский корпус открыли в инфекционной больнице в Бишкеке

Кто лежал в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) в Бишкеке, тот наверняка сталкивался и с госпитализацией в коридорах, и с тараканами в палатах. Но ситуация меняется, а условия пребывания больных улучшаются и приближаются к современным требованиям. Сегодня в РКИБ открыли новый детский инфекционный корпус.

Светло и чисто

Трехэтажное здание на 100 коек построили и оснастили при поддержке благотворительного фонда «Ильшат». Общая площадь здания — 3 тысячи 647 квадратных метров. В корпусе три детских отделения с современной медицинской техникой.

Есть УЗИ-аппарат и портативный цифровой рентген-аппарат, оборудован физиокабинет — дети смогут получать лечение на месте без переходов из одного корпуса в другой. В палатах санузлы и ванная комната.

«Самое главное — соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для нахождения больных. Созданы прекрасные условия для безопасного и комфортного пребывания пациентов и их родителей и эффективной работы медицинского персонала. На первом этаже в основном изолированные боксы, на втором и третьем — полубоксы с системами вентиляции и фильтрации воздуха», — рассказал 24.kg главный врач РКИБ Гулжигит Аалиев.

Строительство, по данным Министерства здравоохранения, началось в 2023 году после подписания договора о безвозмездном финансировании проекта фондом «Ильшат».

Он также передал клинике две машины скорой медицинской помощи с оборудованием для транспортировки и оказания неотложной помощи детям.

«Часто возникает необходимость перевозки пациентов в другие медучреждения или между корпусами, поэтому транспорт очень кстати», — заметил Гулжигит Аалиев.

ОРВИ наступает

По данным главврача, сейчас ситуация в медучреждении стабильная, но начинается рост заболеваемости ОРВИ.

Инфекционная больница — единственная на всю страну. В зависимости от эпидемиологической ситуации отделения перепрофилируют: летом больше для кишечных инфекций, зимой — для острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

«Если неделю назад в больницу обращалось около 200 больных в сутки, то сегодня — больше на несколько десятков. Естественно, число госпитализированных тоже растет. Раньше ложили в больницу 60-70 больных в сутки, сейчас — более 80. Пока коридорных больных нет, но скоро после заметного похолодания пациентов станет больше», — прогнозирует Гулжигит Аалиев.

Всего РКИБ рассчитана на 500 коек, сейчас более 400 занято. В реанимации вчера находилось пять пациентов, в том числе с менингитом и ОРВИ.

Мы всегда должны иметь резерв — иногда бывает наплыв, когда одновременно 50-60 человек поступает. Гулжигит Аалиев

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, присутствовавший на открытии, отметил важную роль РКИБ в системе здравоохранения и борьбе с инфекционными заболеваниями.

«В 2024 году в РКИБ обратилось около 70 тысяч пациентов, из которых госпитализировали более 26 тысяч. Новый корпус в год сможет принимать до 6,5 тысячи пациентов, но, конечно, лучше, чтобы наши дети не болели», — заметил он.

По его словам, в планах дальнейшая модернизация стационара и повышение квалификации медработников.

Ранее сообщалось, что на возведение еще одного нового корпуса РКИБ Минздрав получит от Кореи кредит в $27 миллионов.

«Документы все подписаны, в конце октября обещают приезд представителей консалтинговой фирмы из Кореи и, скорее всего, с 2026 года начнется строительство, рассчитанное на 2,5 года», — отметил Гулжигит Аалиев.