10:28
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК

Член ЦИК Кыргызстана Узарбек Жылкыбаев рассказал в эфире «Биринчи радио» о том, кому могут отказать в регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

По его словам, граждане, которые собираются баллотироваться, предоставляют нотариально заверенную копию диплома о высшем профессиональном образовании.

Сюжет по теме
Выборы-2025

«У некоторых есть дополнительное, второе образование, но мы требуем только копию первого диплома. Ее мы направляем в Министерство образования, где проверяют и дают заключение о том, легальный ли диплом или поддельный. В прошлом созыве несколько депутатов расстались с мандатами — позже выяснилось, что дипломы незаконно получили.

У одного был поддельный диплом, а у некоторых дипломы легальные, но способы получения оказались нелегальными. Через Погранслужбу выяснилось: в то время, когда студенты должны были находиться на территории Кыргызстана и сдавать госэкзамены и защищать дипломы, они были за рубежом. Получается, документы об образовании получены незаконно. Приказом Минобразования эти дипломы отменили, в связи с этим отменили и регистрацию кандидатов», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Он добавил, что проверяется и судимость граждан.

«По судимости мы раньше через систему «Тундук» проверяли, но сейчас ввели новшества в законодательство. Если человек состоит на оперативном учете как активный член ОПГ, то ему откажем в регистрации. Эти данные проверяются в МВД. На каждого кандидата направляем письмо. Есть прекращенные уголовные дела, их невозможно проверить через «Тундук», а у МВД есть база, и они уже проверяют. Для этого есть определенное время, все четко работает в этом плане», — добавил член ЦИК.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347221/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2025. В Гепрокуратуре предупредили о запрете админресурса
Выборы-2025. Не торопиться с агитацией призывает член ЦИК
Сколько денег будут тратить кандидаты. Заглядываем в чужой карман
ЦИК создает рабочую группу по организации выборов для кыргызстанцев за рубежом
Если вдруг передумал. Пожертвования на выборы можно вернуть
Выборы-2025. Пожертвования от чиновников и религиозных деятелей запрещены
Выборы-2025. О возможных мошенниках предупредили в ЦИК
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
Выборы-2025. Почти 18 миллионов сомов потратит ЦИК на типографские услуги
Кыргызстанцев за рубежом призывают активно голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
15 октября, среда
10:19
Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказ...
10:16
МИД КР предупредил о новых рисках из-за усиления иммиграционного контроля в США
10:12
Запрет на ношение никабов. В Ошской области провели рейд и оштрафовали 28 женщин
09:58
Введен временный запрет на экспорт крупной фракции угля автотранспортом
09:43
Смертная казнь в КР. Правозащитники заявляют о нарушении международных прав