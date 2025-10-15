Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК

Член ЦИК Кыргызстана Узарбек Жылкыбаев рассказал в эфире «Биринчи радио» о том, кому могут отказать в регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

По его словам, граждане, которые собираются баллотироваться, предоставляют нотариально заверенную копию диплома о высшем профессиональном образовании.

«У некоторых есть дополнительное, второе образование, но мы требуем только копию первого диплома. Ее мы направляем в Министерство образования, где проверяют и дают заключение о том, легальный ли диплом или поддельный. В прошлом созыве несколько депутатов расстались с мандатами — позже выяснилось, что дипломы незаконно получили.

У одного был поддельный диплом, а у некоторых дипломы легальные, но способы получения оказались нелегальными. Через Погранслужбу выяснилось: в то время, когда студенты должны были находиться на территории Кыргызстана и сдавать госэкзамены и защищать дипломы, они были за рубежом. Получается, документы об образовании получены незаконно. Приказом Минобразования эти дипломы отменили, в связи с этим отменили и регистрацию кандидатов», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Он добавил, что проверяется и судимость граждан.

«По судимости мы раньше через систему «Тундук» проверяли, но сейчас ввели новшества в законодательство. Если человек состоит на оперативном учете как активный член ОПГ, то ему откажем в регистрации. Эти данные проверяются в МВД. На каждого кандидата направляем письмо. Есть прекращенные уголовные дела, их невозможно проверить через «Тундук», а у МВД есть база, и они уже проверяют. Для этого есть определенное время, все четко работает в этом плане», — добавил член ЦИК.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.