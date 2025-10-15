13:32
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке ночью ожидается лишь +4 градуса. Прогноз погоды на 16-19 октября

В Бишкеке дожди возможны лишь в воскресенье. Такой прогноз дают синоптики.

16 октября переменная облачность. Ночью температура опустится до +4 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов.

17 октября будет солнечно. Ночью прогнозируют +5 градусов, днем столбик термометра поднимется до +24 градусов.

18 октября ожидается небольшая облачность. Ночью будет +6 градусов, а днем до +21 градуса.

19 октября днем возможны дожди, а температуру прогнозируют в районе +18 градусов. Ночью пасмурно, но без осадков, похолодает до +6 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347206/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 октября: ночью уже холодно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 октября: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 октября: местами дожди
Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 октября: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 октября: днем будет тепло
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 октября: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 октября: осадки не ожидаются
В Бишкеке во второй половине недели будет тепло. Прогноз погоды на 9-12 октября
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 октября: в Бишкеке без осадков
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
В&nbsp;Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
15 октября, среда
13:17
В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита ...
13:01
Хадж-2026. Объявлен конкурс на поставку вакцин для паломников — ДУМК
13:00
В Бишкеке ночью ожидается лишь +4 градуса. Прогноз погоды на 16-19 октября
12:52
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
12:41
Выжившая после нападения Кумарбека Абдырова рассказала, как ей удалось спастись