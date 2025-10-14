В новом штабе ГКНБ состоялась встреча ветеранов органов нацбезопасности

В новом здании штаб-квартиры Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана состоялась торжественная встреча ветеранов спецслужбы.

В мероприятии принял участие председатель ГКНБ, генерал-полковник Камчыбек Ташиев. Среди приглашенных — почти все бывшие руководители ведомства разных лет, начиная с периода президентства Аскара Акаева и до наших дней. В их числе — Мисир Ашыркулов, Болот Джанузаков, Феликс Кулов, Бусурманкул Табалдиев, Шамиль Атаханов и другие ветераны органов госбезопасности.

Фото Камчыбек Ташиев встретился с бывшими руководителями и ветеранами спецслужбы

Как сообщили в пресс-центре комитета, ветеранам представили инфраструктуру и условия работы нового административного здания. В неформальной обстановке они поделились воспоминаниями о службе и высказали пожелания действующему руководству и сотрудникам.

Во время встречи обсуждались вопросы социальной поддержки ветеранов, укрепления взаимодействия и взаимопомощи, а также развития культурно-патриотических инициатив. Особое внимание уделили воспитанию молодежи в духе патриотизма и верности служебному долгу.

В ГКНБ отметили, что клуб ветеранов традиционно играет важную роль в патриотическом воспитании граждан, сохранении исторического наследия и укреплении сплоченности общества. Подобные встречи стали доброй традицией, связывающей поколения и подчеркивающей значимость службы в органах национальной безопасности.