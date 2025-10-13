Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манас

Бывший премьер-министр Феликс Кулов на своей странице в Facebook высказался относительно грядущих в Кыргызстане политических событий.

По его словам, в ближайшее время нас ожидают два политико- правовых события. Первое состоится 30 ноября. В этот день избирается новый состав Жогорку Кенеша.

«Второе произойдет на всенародном референдуме в следующем году, когда, как сказал президент Садыр Жапаров, народ должен будет принять решение о введении смертной казни за убийства женщин и детей. Очевидно, что голосованием на референдуме только по одному этому вопросу дело не ограничится. По словам председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, город Манас будет переведен из областного статуса в республиканский, что может быть принято только путем внесения соответствующего дополнения в Основной закон на всенародном референдуме. Сейчас у нас, согласно Конституции, два города республиканского значения — Бишкек и Ош», — написал он.

Кулов предложил включить в будущий всенародный референдум дополнительно следующие вопросы.

1. Введение смертной казни только за особо тяжкие преступления, например, убийство способом, опасным для жизни многих людей; убийство двух и более человек; убийство, совершенное в составе преступного сообщества; преступления против мира и человечности; террористические акты, повлекшие смерть; геноцид.

2. Закрепить в Конституции обязательный порядок рассмотрения подобных дел с участием присяжных заседателей и процедурами многоуровневой апелляции. Ввести конституционную норму о праве президента приостанавливать исполнение приговора в конкретных случаях при появлении новых обстоятельств и доказательств.