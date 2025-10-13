22:10
Общество

Джо Байден начал новый курс лечения рака

Бывший президент США 82-летний Джо Байден начал новый этап лечения в связи с диагностированным у него раком простаты — он проходит курс лучевой терапии, сообщает Meduza со ссылкой на NBC News.

«В рамках плана лечения президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и лечение гормонами», — объявила пресс-секретарь бывшего президента.

Ожидается, что курс лучевой терапии продлится пять недель, сообщил NBC News осведомленный источник, отметив, что это новый этап в борьбе Байдена с раком.

В мае 2025 года представители бывшего президента США Джо Байдена cообщили, что у него выявлен рак простаты с метастазами в кости. «Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить», — говорилось тогда в заявлении пресс-службы бывшего президента. 
