Ала-Арча утопает в мусоре. Мэрия начала работы по благоустройству реки

Мэрия Бишкека приступила к работам по благоустройству и укреплению набережной реки Ала-Арчи. Как сообщили в муниципалитете, основная цель — восстановить русло, укрепить берега и снизить риски подтоплений в верхней части столицы.

Фото 24.kg. Ала-Арча «задыхается» от мусора и размытых берегов. Мэрия начала работы

Берегоукрепительные работы ведутся с привлечением спецтехники мэрии и МЧС. На наиболее опасных участках планируются установка ограждений, а также демонтаж опор линий электропередачи, которые могут представлять угрозу для безопасности.

В муниципалитете подчеркнули, что подобная очистка и укрепление не проводились как минимум десять лет. За это время русло оказалось в запущенном состоянии: берега были размыты, а в некоторых местах разрушены.

Работы предусматривают комплексное восстановление русла и укрепление берегов, что позволит защитить прибрежные кварталы от подтоплений и обрушений в межсезонье.

Кроме того, мэрия намерена навести порядок в прибрежной зоне: незаконные постройки будут демонтированы или приведены в соответствие с градостроительными нормами.