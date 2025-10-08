12:10
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Мэр Бишкека объявил дату открытия мусороперерабатывающего завода

Стала известна дата открытия мусороперерабатывающего завода в Бишкеке. Об этом сообщил мэр Айбек Джунушалиев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, открытие предприятия состоится 28 декабря этого года.

Напомним, проект завода предусматривает переработку минимум 800 тонн мусора в сутки с возможностью увеличения до 1,5 тысячи тонн. При этом выработка электроэнергии составит около 460 мегаватт, а вместе с предприятием будут проложены новая инфраструктура и линии электропередачи.

Читайте по теме
В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас

На площадке уже построен административный корпус, проложены подъездные дороги, ведутся монтажные работы очистных сооружений и производственных цехов.

По словам градоначальника, важнейшая задача — не просто сжигать мусор, а обеспечить экологически безопасные выбросы.

«На выходе мы не должны получить ни грамма вредных веществ», — сказал он.

Айбек Джунушалиев отметил, что пока в Бишкеке отсутствует культура раздельного сбора отходов, однако в будущем важно приучить горожан сортировать мусор и формировать экологическую ответственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346407/
просмотров: 778
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека передаст Минздраву две машины и кислородные концентраторы
Размер единовременных выплат малоимущим к знаменательным датам утвердил БГК
В Оше приостановили работу незаконно действующего камнедробильного завода
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству
В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше
Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
12:03
ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить свинину, алкоголь и идолов ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить св...
12:02
Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза
12:00
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком
11:55
Кортеж президента Эквадора забросали камнями: возбуждено дело о покушении
11:45
Для нужд ОАО «Аэропорты Кыргызстана» передадут 335 гектаров земли