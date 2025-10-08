Мэр Бишкека объявил дату открытия мусороперерабатывающего завода

Стала известна дата открытия мусороперерабатывающего завода в Бишкеке. Об этом сообщил мэр Айбек Джунушалиев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, открытие предприятия состоится 28 декабря этого года.

Напомним, проект завода предусматривает переработку минимум 800 тонн мусора в сутки с возможностью увеличения до 1,5 тысячи тонн. При этом выработка электроэнергии составит около 460 мегаватт, а вместе с предприятием будут проложены новая инфраструктура и линии электропередачи.

Читайте по теме В Бишкеке строят первый мусороперерабатывающий завод. Как он выглядит сейчас

На площадке уже построен административный корпус, проложены подъездные дороги, ведутся монтажные работы очистных сооружений и производственных цехов.

По словам градоначальника, важнейшая задача — не просто сжигать мусор, а обеспечить экологически безопасные выбросы.

«На выходе мы не должны получить ни грамма вредных веществ», — сказал он.

Айбек Джунушалиев отметил, что пока в Бишкеке отсутствует культура раздельного сбора отходов, однако в будущем важно приучить горожан сортировать мусор и формировать экологическую ответственность.