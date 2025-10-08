Суды по всему миру рассматривают более 3 тысяч климатических дел

Количество судебных разбирательств, связанных с климатом, стремительно растет, и они охватывают все больше стран. Эту тенденцию отмечают авторы нового доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Центра права в области изменения климата при Колумбийском университете.

Доклад «Изменение климата в зале суда: тенденции, последствия и новые уроки» стал уже четвертым в серии, начатой в 2017 году.

Всего по состоянию на 30 июня 2025-го, согласно отчету, во всем мире зарегистрировано 3 тысячи 99 дел, связанных с климатом, — в 55 странах и 24 международных или региональных судебных и квазисудебных органах. Это значительно больше, чем в 2022 (2 тысячи 180 дел) и 2017 (884 дела) годах. Хотя на долю государств Глобального Юга приходится менее 10 процентов всех дел, их участие постепенно расширяется.

С момента появления первого зарегистрированного дела, связанного с изменением климата, почти 40 лет назад, эта сфера значительно расширилась и окрепла. Судебные процессы охватывают все более широкий спектр вопросов — от гринвошинга (ложных заявлений об экологичности) и споров о компенсации выбросов углерода до регулирования энергоемких центров обработки данных.

Сегодня судебные органы рассматривают практически все аспекты климатического управления — от сокращения выбросов и адаптации к изменению климата до защиты прав человека и финансовой ответственности корпораций. Все чаще в суды попадают дела, связанные с утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды.

Судебные органы все чаще опираются на научные сведения, включая исследования, связывающие конкретные экстремальные погодные явления с выбросами парниковых газов. Такие решения помогают формировать международные правовые нормы и стандарты ответственности.

«Наряду с этим наблюдается рост количества «антиклиматических» дел, направленных на ослабление природоохранных норм или ограничение инвестиций с учетом экологических и социальных критериев. Особую тревогу вызывает рост количества исков против экологических активистов, журналистов и организаций гражданского общества, выступающих против проектов с высоким уровнем выбросов», — отмечает Служба новостей ООН.