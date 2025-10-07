8 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 10, отрезки улиц Медерова, Юнусалиева, Бектенова, Кольцевой, Елебесова, Карагачевой, Фирсова, переулки Кукурузный, Озерный;

9.30-18.00 — 5-й микрорайон, дома № 64, 65, 72/1, 73, 79, 80, 81, 82, пересечение улиц Каралаева и Сухэ-Батора;

9.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алтын-Ордо, Сакеева, Ак-Ордо);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Куюкова), улицы Ахунбаева, дом № 187а, Московская, дом № 137, жилмассивы «Селекция» (улицы Проектируемая, Нур-Эл), «Арча-Бешик» (улицы Муромская, Минжилкиева, Безымянная, Береке, Куюкова, Жылга-Сай);

15.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ала-Булак, Гагарина);

9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Кыргызская, Логвиненко);

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Весенняя, Белинского, Адырская, Полевая), микрорайон «Достук», дом № 3/9а, село Маевка, МТФ-2;

14.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Заводской, улицы Панфилова, Кыргызская).

2 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — Нарын (улицы Жан-Булак, Орто-Нура), село Казарман;

9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;

10.00-17.00 — села Чаек, Базаркан, насосные станции-1, 2.

3 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (жилмассивы «24 га», «Чон-Багыш», «Новостройка»), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Сарбагыш), Торт-Куль (улица Мадиева), Лебединовка (проспект Победы, улицы Ленина, Мичурина, Пионерская, Калинина, Восточная, Луганская, Северная, 9 Мая, Чапаева, Мамыркалиева, Кирова, Чкалова, 8 Марта, Комсомольская, Кирова, Сейтека, Набережная), Луговое (улицы Трансформаторная, Аламединская, Садовая, Луговая), Арашан (улицы Бектембаева, Чун-Курчак, Татырская, Аламединская, садовые товарищества «Весна», «Ала-Тоо», «Новостройка»), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулки Чуйский, Строительный, жилмассив «16 га», улицы Проектируемая, Алиакбарова), Ленинское (ПМК-3, улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Аламедин (улицы Суворова, Полевая, тупики Станционный, Молодежный, новостройка «Адилет»);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Свердлова, Мира, Бейшеналиевой), села Калдык, Кара-Тюбе, Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улицы Абды, Саадабай, Чала Казак), Кичи Кемин (улицы Осмонова, Абдразака, Колбаева, Бектенова);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — Кант (улицы Ленина, Марковского, Герцена, Салиевой, Пржевальского, Пушкина, Октябрьская, Некрасова, Люксембург, Валиханова, Горького, Набережная, МПС, Ишембаева, Абдраимова, Логвиненко, рынок, ОсОО «Кант Курулуш», ОМЗ «13-й кооператив»);

10.00-15.00 — село Чон-Далы (улицы Куренкеева, Болеболаева);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Фрунзе, Ленина), Беловодское (улица Калинина), Беш-Терек (кошары);

10.00-12.00 — село Александровка (улицы МТФ-1, Шиваза, Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, верхняя часть улицы Гагарина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Ново-Садовая, Проектируемая, Комсомольская, Беговая, Юбилейная, Алымбай-Ата, Намазалы ажы, переулок Ново-Садовый), Чат-Куль (улицы Первомайская, Восточная, скважина), Комсомольское (улицы Молодежная, Северная, Клубная, Центральная, Опытная, Западная, Карасуйская, Проектируемая, Чуйская, Южная, Пионерская, Школьная, Садовая, Средняя, Восточная), Озерное, Джаны-Джер (улица Лесная), Кун-Туу (улицы Сон-Кол, Чуй, Достук), Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ала-Тоо», «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Арашан, Орто-Азия, Достук, Боз-Булун, Кол-Тор, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Усубалиева, Ынтымак, Эгизбаев)), ДЭУ «Достук» (улица Достук), села Селекционное (улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, Достук, Новая, Селекционная, Плодоовощная), Достук, Калтар, Орок (улицы Мустафа, Проектируемая, Шарбашатская, 2-я Кавказская, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, Новая, Молодежная, Мотукеева), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева Аширбека, Виноградная, Исманова, Новостройка, Проектируемая);

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Замандаш, Абшир-Ата, Проектируемая, Жайлобаева, Жакшылык);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Верхняя, Подгорная, Ленина, Ташкентская), Ойронды (улица Пионерская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Шамсинская, Ленина, Чкалова, Дубовицкого, Гравийная, Айни, Гвардейская, Куренкеева, Токтогула, 3-й микрорайон, дом № 25), села Искра (улицы Рыбачинская, Победы), Кегети;

