Ош делится опытом: в городе побывала делегация из Каракола

7 октября в Ош прибыла делегация из мэрии Каракола. В течение трех дней представители двух муниципалитетов проведут встречи и ознакомятся с работой местных органов самоуправления.

В первый день состоялось совещание с участием вице-мэров, председателя городского кенеша, начальников отделов мэрии и руководителей муниципальных предприятий. Участникам представили итоги деятельности мэрии города Ош за девять месяцев, стратегические планы развития города и меры по созданию дополнительных источников дохода в местный бюджет.

Кроме того, обсуждены проекты, реализуемые в рамках государственно-частного и международного партнерства, а также успехи в сфере туризма. В ходе визита делегация из Каракола посетит муниципальные предприятия, социальные и культурные объекты города.

Мэр Оша Женишбек Токторбаев возглавляет город с января 2025 года. Бывший депутат Жогорку Кенеша.  Известен активной позицией в благоустройстве, внедряет практику выездных совещаний и лично контролирует городские проекты.

Мэр Каракола Каныбек Адиев назначен в июне 2025 года. Ранее был акимом Тюпского района. Продвигает развитие туризма и благоустройство Каракола.
