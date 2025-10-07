Ош делится опытом: в городе побывала делегация из Каракола

7 октября в Ош прибыла делегация из мэрии Каракола. В течение трех дней представители двух муниципалитетов проведут встречи и ознакомятся с работой местных органов самоуправления.

В первый день состоялось совещание с участием вице-мэров, председателя городского кенеша, начальников отделов мэрии и руководителей муниципальных предприятий. Участникам представили итоги деятельности мэрии города Ош за девять месяцев, стратегические планы развития города и меры по созданию дополнительных источников дохода в местный бюджет.

Кроме того, обсуждены проекты, реализуемые в рамках государственно-частного и международного партнерства, а также успехи в сфере туризма. В ходе визита делегация из Каракола посетит муниципальные предприятия, социальные и культурные объекты города.