2 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Эркин, Каркыра, Кожояр);

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 18 (1-2-й подъезды);

9.30-17.30 — отрезки улиц Гоголя, Сагынбая, Токтогула, улицы Гоголя, дома № 12, 20, 53, 57, Московская, дома № 19, 37, Сагынбая, дом № 43а;

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 34а, 51, 54, 55, 56, 58, 72, 73, 74;

9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дом № 72, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Семизбел, Кадыр-Ата), отрезки улиц Логвиненко, Боконбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Маликова, Тойгонбаева, Гагарина);

9.00-18.00 — отрезки переулка Дубосековского, улица Месароша, микрорайон «Достук», дом № 2/10, село Маевка (улицы Тепличная, Ала-Арчинская, Садовая, Молодая Гвардия, Скворцова, Восточная, Полевая, Набережная, Строительная, Берекет, Замандаш, Келечек, Биримдик), жилмассивы «23 га», «2 га», контур № 390.

2 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — Каракол (улицы Кыдыр аке, Ленина, Торгоева, Октябрьская, Коенкозова, Шапака Баатыра, Дасифу, микрорайон «Восход», дома № 20, 22, 24), села Тору-Айгыр, Кызыл-Орук, Тегизчил, Каражал, Жылдыз, Ак-Булун, Энчилеш, Кичи-Жаргылчак, Кызыл-Суу, Богатыровка, Мундуз, Ак-Терек.

3 Нарынская область