В Кыргызстан продолжают прибывать туристические поезда

На железнодорожный вокзал Бишкек-2 30 сентября прибыл туристический поезд Golden Eagle Luxury Trains. Более 60 иностранных туристов были встречены представителями ГП «НК «Кыргыз темир жолу» с торжественным сопровождением.

Поезд прибыл в Кыргызстан 29 сентября и проследовал в Иссык-Кульскую область на станцию Балыкчи. Там гости посетили исторические, культурные и природные достопримечательности региона, после чего вернулись в Бишкек, где продолжают знакомство с достопримечательностями столицы.

На сегодняшний день в 2025 году в Кыргызстан прибыло около 7 иностранных туристических поездов. В октябре ожидается прибытие следующих туристических составов, что еще раз подтверждает растущий интерес иностранных гостей к нашей стране.