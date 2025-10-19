В Бишкек прибыл туристический поезд из Германии

В Бишкек прибыл туристический поезд немецкого туроператора Lernidee Erlebnisreisen GmbH, сообщили в пресс-службе Государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу».

Отмечается, что в Кыргызстан приехали туристы из Европы и США, чтобы познакомиться с природой страны, ее историей, культурой и гостеприимством.

Перевозчик организовал торжественную церемонию с этно-фуршетом, национальной музыкой и культурной программой.

По данным «Кыргыз темир жолу», если в 2024 году было организовано 8 туристических поездов, то в 2025 году уже 10.

Это говорит об интересе иностранных путешественников к стране и развитии железнодорожного туризма, говорится в сообщении