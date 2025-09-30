18:50
Общество

1 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-14.00 — улица Малдыбаева, дома № 21-57 (особняки в районе парка имени Ататюрка);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Достоевского, Ахунбаева, Арстанбап), отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;
  • 9.00-12.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Кайын, Кереке-Тоо, Жазыйра, Чортекова, Безымянная, Ак-Марал, Кривоносова, Муромская, Бадахшан, Ахунбаева, Островского, Жоогазын), «Нур» (улицы 1-12-я Линия, Айманбетова), села Маевка (улица МТФ-2, участок № 820, контуры № 889, 818, 885), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская, контур № 815, участок № 2), северная объездная дорога;
  • 9.00-15.00 — отрезок проспекта Дэн Сяопина, улица Месароша;
  • 9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дом № 66, отрезки улиц Ахунбаева, 28-я Линия;
  • 9.00-13.00 — новый Ошский рынок, села Достук (улица Разная), Ак-Жол (улица Банная);
  • 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Чагая, Панфилова), улица Достук, дом № 3/10;
  • 13.30-18.00 — воинская часть № 23565 (улица Лумумбы), Военный институт.
2
Нарынская область
  • 9.00-18.00 — села Ак-Кудук, Казарман;
  • 10.00-18.00 — село Кайыңды (новое поселение);
  • 9.30-18.00 — село Кош-Добо.
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Тыныстанова, Гагарина, 27, Кутманалиева, Ленина, Куренкеева, Дербишова, Московская), села Тору-Айгыр, Кызыл-Орук, Боконбаево, Кол-Тор, Тон, Кызыл-Туу, Торт-Кул, Ан-Остон, Кичи Жаргылчак, Дархан.
4
Таласская область
  • 9.00-17.00 — Талас (улицы Алымбекова, Чингиза Айтматова, МРЭО ГАИ, улицы Крупской, 50 лет Киргизии, Пушкина, Лесная, Турдалиева).
5
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — Ала-Арчинское ущелье, села Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина, 22-го Партсъезда, МТФ), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская, микрорайон «Учкун», улица Манаса), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Табылды, Южный БЧК, Проектируемая);
  • 10.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Байтика, Эшмамбета, Новостройка, Сейтека, Суюмбаева, Раимбекова, Дружбы, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, жилмассив «Ынтымак»);
  • 9.00-15.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Интернациональная, Сыдыгалиева, Алма-Атинская, Восточная, Тенистая, Виноградная, Малая ГЭС, Заречная, Юбилейная, Федченко), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Алма-Атинская, тупик Первомайский);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — Кара-Балта;
  • 9.00-17.00 — села Буденовка, Большевик, Жайыл, Суусамыр;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улицы Тологонова, Бектенова), Кызыл-Октябрь;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (2-й и 3-й микрорайоны);
  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе), Милянфан (промзона);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Толок;
  • 9.00-13.00 — село Садовое (улицы Киргизская, 1, 2, Токтогула, Ситникова, Кошевого, Дружбы, Советская, Луговая);
  • 7.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Советская, Колхозная, Мечеть, Заводская, Гагарина, Водоемная), Беловодское (улицы Шевченко, Фрунзе, Степаненко, Калинина, переулки Советский, Ленина);
  • 13.00-18.00 — села Александровка (улицы Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, верхняя зона от улицы Крупской до улицы Татарской);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тош-Булак (улицы Советская, ГЭС, Булана, Береговая, Холодное ущелье, Токтогула, Гагарина, Четинди, Вет-Ирвис, Бапанов, Каракинова, кошара), Конуш (улицы Айдаркан, Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка), садовые товарищества «Электромеханик», «Эдельвейс», села Саз (улица Бекбалаева, кошара), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Жайчи, Кашка-Суу, Рысалиев), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Космонавтов, Линейная, Советская, Промышленная, Репина, Шопокова), села Учкун (улица Пионерская, жилмассивы «Учкун-2», «Кут»), Манас (улица Бакинская, животноводческий комплекс «Лесхоз»), Дача Су;
  • 9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Корсаковых, Степная, Северная, Луговая, Колхозная, Ала-Арчинская, Комсомольская);
  • 9.30-17.00 — село Жаны-Пахта (улица Ключевая);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Центральная, переулок Каиндинский), Чалдовар (улица Советская), Тельман, Первомайское;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кошой, ущелье Туура-Кайын, город Токмак (улицы Железнодорожная, Охотничья, Ленина, Верхне-Луговая, Колхозная, Казахстанская, Береговая, Горького, 1-й микрорайон, дома № 11, 12);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-19.00 — село Нурманбет (все улицы);
  • 9.00-17.00 — село Ивановка (улица Советская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345441/
