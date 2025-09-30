Почти половина студентов в Кыргызстане употребляют нездоровую пищу. К такому выводу пришли медики. Исследование опубликовано в журнале «Здравоохранение Кыргызстана».

Уточняется, что 48 процентов от общего числа студентов едят нездоровую пищу и предпочитают энергетические напитки.

Авторы исследования Маматжан Арстанбеков и Рустам Тухватшин провели анализ медицинских анкет, оценивающих питание, физическую активность и употребление энергетических напитков кыргызстанцами в возрасте от 18 до 25 лет.

Также выяснилось, что 35 процентов студентов употребляют алкоголь, что негативно влияет на их здоровье и адаптационные возможности.

«Для сохранения здоровья молодежи необходимо формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, включая употребление энергетических напитков», — говорится в исследовании.