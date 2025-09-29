21:03
Общество

Минстрой отрицает, что на Иссык-Атинском разломе строят элитный городок

Минстрой со ссылкой на Государственный институт сейсмостойкости дал разъяснения относительно Иссык-Атинского разлома.

Напомним, директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахматов рассказал 24.kg о рисках землетрясений в Иссык-Атинском разломе.

По данным ведомства, в 2018 году Институт сейсмологии НАН КР разработал карту пиковых ускорений и зон интенсивности сотрясения земной поверхности в пределах Иссык-Атинского активного разлома.

«На его основании утвержден нормативный документ СН КР 31-02:2018 «Проектирование и застройка территорий города Бишкека и сел, примыкающих к Иссык-Атинскому разлому». Документ регулирует вопросы планировки, проектирования и застройки в зонах влияния Иссык-Атинского разлома. Согласно требованиям указанной строительной нормы, в первой зоне Иссык-Атинского разлома запрещено капитальное строительство, за исключением обустройства парков, скверов и открытых спортивных площадок», — говорится в сообщении.

В Минстрое отметили, что на отдельных участках зоны действительно имеются строения — индивидуальные жилые дома, возведенные еще во времена Советского Союза.

«В настоящее время проектирование и строительство ведутся строго в соответствии с требованиями указанного нормативного документа. Все объекты проходят государственную экспертизу и согласование в уполномоченных органах. Информация о том, что непосредственно на линии разлома возводятся «элитные городки», в которых стоимость квадратного метра жилья якобы достигает $2 тысяч не соответствует действительности», — подытожили в ведомстве.
