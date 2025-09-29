22:37
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество

Необычная разметка на пересечении улиц Салиевой и Алма-Атинской. Ответ мэрии

В социальных сетях активно обсуждают дорогу на пересечении улиц Салиевой и Алма-Атинской в Бишкеке. Пользователи отмечают, что участок выглядит криво, особенно левая сторона, где заметен пустой фрагмент, создающий впечатление незавершенности.

Редакция 24.kg обратилась за разъяснением в мэрию. Там сообщили, что крайняя правая полоса дороги в обоих направлениях предназначена исключительно для поворота направо. Поэтому продолжение этой полосы после перекрестка не предусмотрено.

По словам представителей муниципалитета, ремонт дороги еще не завершен. Пустой участок, вызывающий вопросы у горожан, возможно, будет использован под тротуар или иные элементы городской инфраструктуры.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Необычная разметка на пересечении Салиевой и Алма-Атинской: что говорит мэрия

«Дорогу открыли в срочном порядке, чтобы разгрузить движение и уменьшить пробки», — отметили в мэрии.

На вопрос, почему дорога не сделана ровно к перекрестку, в муниципалитете пояснили, что приоритет был отдан функциональности, а не эстетике. «Здесь важно не то, как дорога выглядит сверху, а удобство для водителей. Такая схема перекрестка позволяет эффективнее пропускать поток машин», — подчеркнули чиновники.

Пересечение улиц Салиевой и Алма-Атинской ранее считалось одним из самых загруженных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345342/
просмотров: 3300
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание! В Бишкеке изменена схема движения 11 автобусов
Перекресток проспекта Дэн Сяопина и улицы Кустанайской закроют на один день
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается пересечение улиц Льва Толстого и Садырбаева
В центре Бишкека срубили два здоровых дерева
Улицу Турусбекова в Бишкеке частично перекрыли из-за замены участка теплотрассы
«Импровизированный парад» в Бишкеке: жители идут пешком по улице Дэн Сяопина
В мэрии Бишкека опровергли слухи о сносе детского сада № 140
Жители Бишкека назвали главные проблемы города: парки, транспорт и экология
Бишкек и Москва договорились развивать «умную» инфраструктуру городов
Водителей просят не мешать реконструкции северной объездной дороги Бишкека
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
29 сентября, понедельник
22:25
Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубам...
22:03
ЕБРР готов сотрудничать в новых направлениях по улучшению инфраструктуры Бишкека
21:48
Россия вышла из Европейской конвенции против пыток
21:36
Глава УПСМ Бишкека поздравил маму малыша, родившегося в патрульной машине
21:20
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и ярмарка «Золотая осень»