Необычная разметка на пересечении улиц Салиевой и Алма-Атинской. Ответ мэрии

В социальных сетях активно обсуждают дорогу на пересечении улиц Салиевой и Алма-Атинской в Бишкеке. Пользователи отмечают, что участок выглядит криво, особенно левая сторона, где заметен пустой фрагмент, создающий впечатление незавершенности.

Редакция 24.kg обратилась за разъяснением в мэрию. Там сообщили, что крайняя правая полоса дороги в обоих направлениях предназначена исключительно для поворота направо. Поэтому продолжение этой полосы после перекрестка не предусмотрено.

По словам представителей муниципалитета, ремонт дороги еще не завершен. Пустой участок, вызывающий вопросы у горожан, возможно, будет использован под тротуар или иные элементы городской инфраструктуры.

Фото из соцсетей. Необычная разметка на пересечении Салиевой и Алма-Атинской: что говорит мэрия

«Дорогу открыли в срочном порядке, чтобы разгрузить движение и уменьшить пробки», — отметили в мэрии.

На вопрос, почему дорога не сделана ровно к перекрестку, в муниципалитете пояснили, что приоритет был отдан функциональности, а не эстетике. «Здесь важно не то, как дорога выглядит сверху, а удобство для водителей. Такая схема перекрестка позволяет эффективнее пропускать поток машин», — подчеркнули чиновники.

Пересечение улиц Салиевой и Алма-Атинской ранее считалось одним из самых загруженных.