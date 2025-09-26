22:17
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Ардагер»

В целях улучшения предоставления социальных услуг для наших пожилых граждан Бишкека в геронтологическом центре «Ардагер» полным ходом идет ремонт. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По ее данным, мэрия города Бишкека выделила 4,8 миллиона сомов на строительство нового забора, на изоляцию тепловых труб, ремонт внутри помещений.

Геронтологический центр «Ардагер» открыт в 1994 году по инициативе мэрии Бишкека и финансируется из городского бюджета, геронтологический центр является медико-социальным учреждением реабилитационного типа, предназначенным для обеспечения активного долголетия.

В год здесь отдыхают и проходят реабилитацию порядка 960 пожилых горожан и лиц с инвалидностью. В месяц центр обслуживает 80 человек.

Прием пожилых граждан осуществляется на основании путевки, выдаваемых управлениями социального развития по административным районам города Бишкека по месту прописки заявителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345119/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Гуманитарный груз из Южной Кореи прибыл в НЦОМиД — для теплых полов
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Участок улицы 7 Апреля в Бишкеке открыли после ремонта
Автодорога Орто-Сай — флагшток будет заасфальтирована
В полпредстве показали, как изменилась закусочная «Апамдын каттамасы»
На капремонт школы в селе Бирдик Чуйской области выделяют 44 миллиона сомов
В Центре онкологии рассказали, на что направят выделенные 10 миллионов сомов
В Наццентре охраны материнства и детства меняется внутренний распорядок работы
В четырех селах Кара-Суйского района отремонтировали дороги
В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
26 сентября, пятница
22:03
Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Ардагер» Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Арда...
21:48
Центробанк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж
21:25
Представителям швейной отрасли Кыргызстана рассказали о налогах и страховке
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 сентября: местами дожди
20:41
Проведение товарищеского матча по футболу против РФ готовы обсудить в КФС