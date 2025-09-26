Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Ардагер»

В целях улучшения предоставления социальных услуг для наших пожилых граждан Бишкека в геронтологическом центре «Ардагер» полным ходом идет ремонт. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По ее данным, мэрия города Бишкека выделила 4,8 миллиона сомов на строительство нового забора, на изоляцию тепловых труб, ремонт внутри помещений.

Геронтологический центр «Ардагер» открыт в 1994 году по инициативе мэрии Бишкека и финансируется из городского бюджета, геронтологический центр является медико-социальным учреждением реабилитационного типа, предназначенным для обеспечения активного долголетия.

В год здесь отдыхают и проходят реабилитацию порядка 960 пожилых горожан и лиц с инвалидностью. В месяц центр обслуживает 80 человек.

Прием пожилых граждан осуществляется на основании путевки, выдаваемых управлениями социального развития по административным районам города Бишкека по месту прописки заявителя.