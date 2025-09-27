15:37
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Кыргызстан приведет адресную систему в соответствие с международными стандартами

Кыргызстан приведет адресную систему в соответствие с международными стандартами. Об этом сообщили в Госагентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

По данным пресс-службы ведомства, подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством внутренних дел и безопасности Южной Кореи. Документ направлен на модернизацию адресной системы Кыргызстана и ее приведение к международным стандартам.

По итогам переговоров в городе Кояне стороны договорились сотрудничать в таких направлениях, как:

  • обмен специалистами и проведение совместных исследований для подготовки кадров;
  • консультации и техническая поддержка по обновлению адресной системы, включая возможные изменения в законодательстве;
  • создание единой адресной базы данных, соответствующей международным требованиям;
  • развитие институционального взаимодействия между профильными органами двух стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345089/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Проект по обновлению системы адресации стартовал в Кыргызстане
Госагентство по земельным ресурсам в Бишкеке переезжает: новый адрес
Посольство Японии в Кыргызстане переезжает в другое место. Адрес и телефоны
ЦИК представил адреса дополнительных избирательных участков в Бишкеке
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбаши: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбаши: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
15:33
Власти США аннулировали визу президенту Колумбии, прибывшему на Генассамблею ООН Власти США аннулировали визу президенту Колумбии, прибы...
15:01
Во дворе дома в Бишкеке завалы мусора: соседи жалуются на крыс и зловоние
14:38
Кыргызстан приведет адресную систему в соответствие с международными стандартами
14:27
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается пересечение улиц Льва Толстого и Садырбаева
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 27 сентября. Как изменились цены за неделю