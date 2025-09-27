Кыргызстан приведет адресную систему в соответствие с международными стандартами. Об этом сообщили в Госагентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.
По данным пресс-службы ведомства, подписан меморандум о сотрудничестве с Министерством внутренних дел и безопасности Южной Кореи. Документ направлен на модернизацию адресной системы Кыргызстана и ее приведение к международным стандартам.
По итогам переговоров в городе Кояне стороны договорились сотрудничать в таких направлениях, как:
- обмен специалистами и проведение совместных исследований для подготовки кадров;
- консультации и техническая поддержка по обновлению адресной системы, включая возможные изменения в законодательстве;
- создание единой адресной базы данных, соответствующей международным требованиям;
- развитие институционального взаимодействия между профильными органами двух стран.