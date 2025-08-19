10:25
Проект по обновлению системы адресации стартовал в Кыргызстане

Проект по обновлению системы адресации стартовал в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

Специалисты агентства по управлению адресной информацией при МВД КР, Министерства внутренних дел и безопасности Кореи и Корейской корпорации пространственной информации озвучили основные направления проекта:

  • анализ и изучение возможностей по улучшению адресной системы;
  • ознакомление с опытом Южной Кореи в присвоении названий улицам;
  • консультации по внедрению современных методов адресации.

Как пояснили в ведомстве, цели проекта — развитие и цифровизация адресной информации; содействие экономическому росту страны; создание новых секторов; внедрение инноваций в бытовые и административные услуги.

Обновленная система охватит не только места проживания граждан, но и все территории страны, включая транспортные магистрали.

Проект будет реализован до 10 декабря.
