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Общество
Сюжет: COVID-19

Аллергия и вакцинация против COVID-19. Когда нельзя делать прививку

Вакцинация населения является одной из необходимых и эффективных мер в преодолении коронавирусной инфекции COVID-19, но существуют абсолютные противопоказания к получению прививки. Об этом на брифинге сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Акбай Сарыбаев.

По его словам, в социальных сетях распространяется информация, что прививку нельзя делать людям, у которых есть аллергия. «Это не совсем верно. Можно, но только с соблюдением ряда условий», — отметил Акбай Сарыбаев.

Он отметил, что есть несколько абсолютных противопоказаний к вакцинации. «Во-первых, нельзя получать прививку во время обострения аллергического заболевания. Во-вторых, если в анамнезе человека были тяжелые аллергические реакции, неважно на какой аллерген: отек Квинке, анафилактический шок. Третье противопоказание — наличие гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины», — отметил он.

Акбай Сарыбаев добавил, что перед вакцинацией пациенту с аллергией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и предупредить персонал прививочного пункта.

Нельзя получать вакцину во время острого инфекционного или неинфекционного заболевания, обострения хронического заболевания, особенно если сочетается с аллергией. «Только через две-четыре недели после полного выздоровления», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201194/
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