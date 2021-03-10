Почему весне не все рады, или Можно ли уберечься от аллергии

Приходу весны не радуются люди с аллергией. Потому что у многих цветущие деревья вызывают слезы и чихание. Можно ли избежать обострения сезонной болезни, журналист 24.kg поинтересовалась у доктора медицинских наук профессора кафедры педиатрии КРСУ Шайирбека Сулайманова.

— Что такое аллергия?

— В настоящее время аллергию называют состоянием повышенной чувствительности к разным веществам окружающей среды — аллергенам.

В клиническом плане аллергические заболевания проявляются практически по всем системам организма. Наиболее серьезные — это бронхиальная астма, атопический дерматит, поллинозы, аллергический ринит, острая и хроническая крапивница, лекарственная, пищевая, латексная аллергия, отек Квинке, синдром Стивенса-Джонсона, токсико-некротические повреждения кожи.

Стартовой аллергией называют пищевую. Чаще всего именно она проявляется у детей первой, если в окружении нет других сильных аллергенов. Шайирбек Сулайманов

Вторая группа по этапу формирования — это бытовая аллергия. Чаще всего на домашнюю пыль, которая есть в каждом доме, как часто его не убирай. Ее состав гетерогенный, там есть частички ткани, продуктов, насекомых и так далее. В ней еще бывают клещи домашней пыли, они питаются омертвевшим эпителием.

С возрастом формируется пыльцевая аллергия. Обычно она бывает на растения трех видов: на пыльцу деревьев, которые обычно цветут весной, трав и злаков — в летнее время, осенью — на сорняки.

Далее идет эпидермальная аллергия — это на шерсть и перхоть различных животных, сюда можно включить корм для аквариумных рыб.

Потом лекарственная аллергия. Бывает еще вакцинальная аллергия после получения прививок.

Кроме того, есть еще так называемые гаптены (неполные аллергены). Это низкомолекулярные вещества, которые сами не могут вызвать иммунный ответ. Они становятся полными аллергенами, когда попадают в организм и соединяются с белками. К таким можно отнести различные химические соединения, которые выбрасывает автотранспорт, лекарственные вещества, краски, металлы, пластмасса, латекс и другие химические продукты.

— Аллергия — это наследственное заболевание?

— Раньше аллергию связывали с наследственностью, что она передается с генами.

Если оба родителя аллергики, то вероятность развития аллергии у их ребенка увеличивается. Зачастую она проявляется в раннем возрасте. Однако даже если ни у кого из родственников аллергии нет, есть риск ее развития.

Чаще всего первые признаки аллергии возникают в возрасте от 5 до 20 лет. Однако она может появиться и в более старшем возрасте. Шайирбек Сулайманов

Как правило, это связано с воздействием различных факторов внутренней и внешней среды, нарушением экологической обстановки, переездом в другую климатическую зону, где наблюдается цветение аллергенных растений, качеством потребляемой пищи, нерациональным и бесконтрольным приемом лекарств, что приводит к изменению состояния иммунной системы, различным «поломкам» в ней.

— Некоторые симптомы простудных заболеваний схожи с аллергическими. Как можно их различить?

— Человек может многие годы жить с аллергией, ошибочно считая ее банальной простудой. Но у вирусных инфекций есть сезонность, чаще ими болеют в холодное время года, а летом их практически не бывает. Кроме того, ОРВИ сопровождаются повышением температуры тела, резкой слабостью, отсутствием аппетита, изменениями в крови и другими симптомами. Если простудные симптомы встречаются летом, например, то это может быть проявлением аллергии. Кроме того, в этом случае не отмечается повышение температуры, потери аппетита, чаще всего присутствуют зуд в носу, в глазах, слезотечение, неукротимое чихание, обильный насморк, кашель или затруднение дыхания. Необходимо обратиться к врачу для постановки точного диагноза и определения лечения.

— Можно ли вылечиться от аллергии?

— Большинство противоаллергических лекарств направлены на снятие симптомов болезни, а не на лечение ее причины.

Пациенты должны знать о своей болезни, какие лекарства принимать. Но подбирать их должен врач, нельзя заниматься самолечением.

Иногда наступает долгая ремиссия, болезнь пропадает. Шайирбек Сулайманов

Кроме того, необходимо придерживаться гипоаллергенного режима — ограничивать присутствие аллергенов: чаще проводить дома влажную уборку, проветривать, не держать животных, не употреблять в пищу продукты, которые вызывают аллергию.

Если у человека пыльцевая аллергия — мы рекомендуем переезжать на период цветения растений, которые вызывают аллергию.

— Насколько опасна для человека аллергия? Надо ли всем людям носить, иметь в аптечке антигистаминные препараты?

— Даже если у человека нет проявления аллергий, то при выезде на природу, например, лучше иметь с собой антигистаминные препараты. Может пойти реакция, например, на укус какого-то насекомого или пыльцу растения.