Мэр города Ош остался недоволен состоянием детсада «Жомок»

Мэр Оша Женишбек Токторбаев во время утреннего рейда посетил детский сад «Жомок» на улице Айтиева. Осмотрев помещения и условия для воспитанников, он остался недоволен увиденным.

По словам градоначальника, в группах не хватает чистоты и свежего воздуха.

«Хотя бы приходите пораньше и открывайте окна», — обратился он к сотрудникам, подчеркнув, что детям должны быть обеспечены элементарные санитарные условия.

После посещения детсада Женишбек Токторбаев продолжил инспекцию улицы Айтиева. Здесь также находятся детский сад «Мээрим» и школа «Керме-Тоо». Из-за большого числа родителей и учеников на участке регулярно образуются автомобильные заторы.

Мэр поручил профильным службам расширить дорогу и принять меры для улучшения транспортной ситуации.