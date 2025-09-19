Доплата в 40 тысяч сомов и жилье. Таласская область привлекает медицинские кадры

Семья врачей из Бишкека и выпускники медакадемии начали трудиться в районных центрах общеврачебной практики (ЦОВП) и областной больнице Таласа, укрепляя кадровый потенциал здравоохранения области.

По данным пресс-центра Минздрава, в Таласской области предпринимаются активные шаги для решения проблемы нехватки медицинских кадров. В текущем году дефицит врачей в регионе составлял около 170 специалистов.

Для решения вопроса нехватки кадров полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев предложил дополнительные меры поддержки. В частности, врачи, прибывающие работать в область, смогут получать ежемесячную доплату в размере 40 тысяч сомов к основной заработной плате, а клинические ординаторы, проходящие ординатуру в медицинских организациях региона, стипендию в размере 12 тысяч сомов.

«В целом по области не хватает около 170 врачей. Поэтому мы выдвинули инициативу совместно с фондом «Алтын Альянс» оплачивать контракты для 200 студентов, которые обучаются на медицинских специальностях. К сожалению, все 200 мест не заполнились, в этом году поступили около 30 выпускников, и мы уже оплачиваем их обучение при условии, что после окончания ординатуры они не менее пяти лет будут работать в государственных организациях здравоохранения Таласской области. Всех прибывающих врачей мы обеспечим жильем. Я думаю, что благодаря этим мерам в течение 4–5 лет мы сможем закрыть потребность в кадрах области», — цитируют в Миздраве Эрмата Джумаева.

По данным ведомства, 31 августа в ЦОВП Манасского района начали работу детский хирург Торобай Мураталиев и его супруга врач-неонатолог Айкерим Чонкоева.

Айкерим ранее работала детским реаниматологом в Бишкеке, теперь оказывает помощь новорожденным в Манасском районе.

«Мы приехали сюда 20 дней назад. Раньше тяжелые случаи новорожденных из-за отсутствия неонатолога отправляли в Таласскую областную больницу. Теперь у нас есть возможность лечить детей на месте. В ЦОВП имеется необходимое оборудование, в том числе фотолампы, а скоро прибудет полностью укомплектованный кювез для поддержки детей с дыхательными расстройствами. Мы уже начали привыкать к жизни и работе в Манасском районе. Для молодых специалистов в регионах есть больше возможностей получить практический опыт. Такой опыт очень ценен», — сказала Айкерим Чонкоева.

Торобай Мураталиев отметил, что сам вырос в Манасском районе.

«Еще работая в Бишкеке, я видел нехватку кадров в нашей районной больнице, и это всегда тревожило меня. Когда директор ЦОВП пригласил, я решил: надо вернуться и служить своему народу. Мы с женой оставили работу, дом, поменяли школу и секции для наших четверых детей, но сделали этот шаг ради будущего региона. С первых дней я уже провел три операции детям. Уверен, что теперь жители Манасского района и всей области смогут получать помощь на месте, без поездок в Бишкек».

Директор ЦОВП Манасского района Омурбек Казыбаев отметил значимость приезда специалистов.

«У нас работали 19 врачей, и еще 14 специалистов не хватало. Особенно остро ощущалась нехватка детских хирургов. Сегодня мы рады, что такой специалист появился в районе. Начали обращаться пациенты и из других районов области. Конечно, есть потребность в дополнительном оборудовании, например, в аппарате ИВЛ для детей, и мы будем искать возможности его приобрести», — сказал он.

На сегодня в ЦОВП Айтматовского района прибыл врач-психиатр и клинический ординатор.

В Таласскую областную объединенную больницу направлены два молодых специалиста-невропатолога, выпускника Кыргызской государственной медицинской академии.