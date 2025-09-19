Минстрой одобрил первую очередь канатной дороги «Ала-Тоо Резорт»

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства состоялось заседание технического совета по инновационным проектам.

Участники заслушали информацию, по итогам которой одобрена первая очередь строительства канатной дороги всесезонного горного кластера «Ала-Тоо Резорт», реализуемого в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Проект относится к категории государственного значения и является одним из самых масштабных туристических начинаний в Центральной Азии, напомнили в ведомстве.

В рамках проекта планируется возведение гостиничных комплексов, строительство канатных дорог, создание ресторанов, вертолетной площадки и другой современной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам.

Особое внимание уделено строительству канатной дороги, общая протяженность которой составляет почти 4 километра.

Проектирование и строительство канатной дороги выполняются в соответствии с европейскими нормами.