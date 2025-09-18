11:39
Общество

В прокат выходит кыргызская драма «Вердикт»

Сегодня в прокат выходит фильм «Вердикт» режиссеров Сооронбека Тургунмаматова и Анвара Осмоналиева.

Арман — влиятельный бизнесмен и землевладелец, строгий и решительный, которого все боятся и уважают. Жена и дочери живут под его влиянием, но за внешним благополучием скрываются сложные эмоции, секреты и невидимая борьба за свободу. Со временем жена начинает делать непростой выбор, а дочери оказываются втянуты в события, которые проверяют их любовь, верность и моральные принципы.

Режиссеры: Сооронбек Тургунмаматов, Анвар Осмоналиев.
Жанр: драма.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Эржан Осмонов, Айнура Качкынчбек кызы, Элиза Рыскулова, Жаныл Султангазиева, Айсанат Эдигеева, Альбина Имашова, Руслан Орозакунов.
