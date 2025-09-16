В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 баллов из 10

В столице сегодня во второй половине дня образовались серьезные заторы на дорогах. По данным онлайн-сервисов, уровень загруженности достиг 9 баллов из 10 возможных.

Особое затруднение наблюдается на центральных магистралях: проспектах Чуй и Жибек Жолу, Чингиза Айтматова, улицах Абдрахманова и Ахунбаева. Движение автомобилей замедлено и в южных микрорайонах города.

Фото 24.kg. В Бишкеке жуткие пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 баллов из 10

При этом специалисты отмечают, что ситуация складывается еще до наступления традиционного вечернего часа пик. Это вызывает опасения, что к пиковому времени движение в Бишкеке может оказаться практически парализованным.

В столице на фоне девятибалльных пробок резко выросла стоимость поездок на такси, цены в популярных сервисах показывают почти двукратный рост.

В мэрии напоминают водителям о необходимости планировать маршруты заранее, по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту и соблюдать Правила дорожного движения.