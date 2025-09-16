19:05
Общество

17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-14.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Сон Кол, Иссык-Кол, Исакеева);
  • 9.30-15.30 — микрорайон «Аламедин-1», дома № 45, 46, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 91, 95;
  • 9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 2 (с 4-го по 6-й подъезд, с 1-го по 5-й этаж);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Бектенова, Суванбердиева, Юнусалиева, переулки Нежинский, Бийский;
  • 13.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Тоо-Ашуу);
  • 14.00-18.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома № 34, 35, 36, 38;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Джал-29», дом № 9, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Бештектир, Ала-Тоо, Кок-Талаа), микрорайон «Джал-23», отрезки улиц Медерова, Панфилова, жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Кунгой, Кок-Сай, Эркин-Сай, Манаса, Васильева, Ганди, Тюменская, Жерге-Тал, Ак-Муз, Кенеш, Кокчетавская), село Мраморное (улицы Кольцевая, Целинная, Урожайная, Южная), улица Месароша, дом № 93;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баха, Ахунбаева, Кулназарова, Садырбаева, 27-я линия, Репина, Космическая);
  • 9.00-12.00 — отрезки переулка Наримановского, улицы Профессора Зимы, улица Торокула Айтматова, дом № 90, улица Кирпичная (БЧК);
  • 13.00-17.00 — отрезок переулка Школьного (БЧК).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Шопокова, Набережная, Пушкина), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская, микрорайон «Учкун» (улица Манаса)), контур № 323, село Кок-Жар, жилмассивы «Салкын-Тор», «Хан-Тенири», «Орбита», «Оскон-Ордо»;

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Лермонтова, Оборонная, 8 Марта, Комсомольская, Суворова, Труда, Центральная, Школьная, Узбекская, Олимпийская, Ломоносова, Кожомбердиева, Пушкина, переулок Садовый);
  • 9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Центральная, Октябрьская), Суусамыр;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — урочище Ок-Торкой, села Шабдан (кошары), Кичи-Кемин, Жаны-Жол;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Интернациональное, Жар-Баш, Бозбармак, Нижний Ичке-Суу, Нооруз, Уч-Эмчек, Таш-Башат;
  • 10.00-16.00 — Кант (улицы Панфилова, Пушкина);

Московский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Садовое (улицы Степная, Шевченко, Дзержинского, Кузнечная, Советская, МТС), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная, Колхозная, Юбилейная, Солнечная, переулки Советский, Калинина);
  • 9.00-13.00 — село Александровка (улица Школьная);
  • 9.00-17.00 — села Сретенка (улица Токтогула), Петровка (улицы Ишенкулова, Фрунзе);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Доолот, Жаны-Турмуш, Мира, Рысалиева), Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Северная, Пионерская, Спортивная, Восточная, Ленинградская, переулки Северный, Ленина), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, переулки Атбашинский, Западный, Садовый, улицы Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Октябрьская, Победы, Киргизская, Ленина);
  • 9.00-18.00 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейдесембаева, Осмоналы, Момунжанова, Исмаила, Заводская, 60 лет Киргизии, Степная, Проектируемая, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Строительная, Разная, Школьная, Шаршенова, Сулайманова, переулок Интернациональный), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая), Новопавловка (улицы Комсомольская, Лавровых, Садовая, Ала-Арчинская), Селекционное (улицы Манаса, Проектируемая, Селекционная), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажи, Беговая, Канал, Проектируемая, учебный полигон, улицы Зеленая, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада 2), села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Панфилова, Ленина, Дзержинского, Фрунзе, 8 Марта), Эфиронос (улицы Западная, Кирова, Самат ата, Некрасова), Эркин-Сай (улицы Токтогула, Джуматаева), Панфиловка (улица Центральная, переулок Каиндинский);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Арал (улица Шоссейная), Султан (улица Султанова), Чуй (улица Октябрьская), город Токмак (улица Кирпичная, очистные сооружения);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-19.00 — село Ивановка (улицы Масалиева, Западная, Луговая, Ильина, Токмакская, Пролетарская, Театральная, Ломоносова, Чингиза Айтматова);
  • 9.00-17.00 — село Отогон (улицы Туту, Аширалиева).
3
Таласская область
  • 8.00-18.00 — село Молдо-Асан;
  • 9.00-17.00 — село Ак-Башат.
