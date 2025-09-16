14:24
Общество

О выделенках вновь заговорили в Бишкеке: мэрия планирует полосы для автобусов

Фото мэрии Бишкека. В Бишкеке снова заговорили о выделенках: мэрия планирует полосы для автобусов

Мэрия Бишкека рассматривает новые участки для организации выделенных полос движения общественного транспорта. По словам городских властей, инициатива направлена на сокращение времени в пути, повышение скорости движения автобусов и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Речь о следующих улицах:

  • улица Ю.Абдрахманова (продолжение улицы Байтика Баатыра) — от улицы А.Токомбаева до улицы Жумабека;
  • проспект Жибек Жолу — от улицы Лермонтова до улицы Тоголока Молдо;
  • улица И.Ахунбаева — от улицы 7 Апреля до проспекта Ч.Айтматова;
  • проспект Чуй — от улицы Лермонтова до улицы Ибраимова;
  • улица 7 Апреля — от проспекта Жибек Жолу до улицы А.Токомбаева;
  • проспект Дэн Сяопина — от улицы Фучика до улицы Б.Алыкулова.

В мэрии подчеркивают, что такие меры помогут создать более устойчивую транспортную систему.

Стоит напомнить, что в Бишкеке уже проводили эксперимент с выделенными полосами. Тогда он вызвал неоднозначную реакцию у горожан и, по сути, не дал ожидаемого эффекта — пробки лишь смещались на другие полосы, а контроль за соблюдением правил был слабым.

Власти уверяют, что готовы учесть допущенные ошибки и настроены на то, чтобы новая система работала эффективнее.
