16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-16.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улица Кадыр-Ата);
- 9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», 2, отрезки улиц Семашко, Суюмбаева, Баетова, Никитина, проспекта Жибек Жолу;
- 9.30-18.00 — улица Суеркулова, 5, 7, 7А; улица Тыныстанова, 2, 2А, 4, 6, 6А, 6Б, 4А; улица Малдыбаева, 34Б;
- 14.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал-29», 38А, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Барбулак), «Арча-Бешик» (улицы Горная, Садырбаева), «Ала-Арча», «Чон-Арык» (улица Семетей), отрезки улиц Манаса, Жумабека, проспекта Жибек Жолу, переулка Барбинского, улиц Очаковской, Власова, 9 Января, улица Урицкого, 40, жилмассив «Бакай-Ата» (улица Кыз-Сайкал), село Мраморное (улицы Кольцевая, Целинная, Урожайная, Южная).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — село Берлик;
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, переулок Безымянный, Шопокова, Заводская, Токтогула, Чехова, Целинная, Новороссийская, Карла Маркса, Серкибаева, Боконбаева, Топографическая, Матросова, Морозова, Ленина, Спортивная, Тельмана, Тоголока Молдо, Бородачева);
- 9.00-17.00 — села Ставрополовка, Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-18.00 — села Жол-Булак, Боролдой (улица Бектенова), ущелье Талды Булак, кошары;
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Туз;
- 10.00-16.00 — село Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая Жизнь);
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Восточная, Комсомольская, Крупская, Северная, Красноармейская, Тюлебердиева, Садовая, Дачная, Береговая, переулок Кирова, улицы Северная, Фрунзе, Ленина), Ак-Суу (улицы Кирпичная, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Куйбышова, Мичурина, Гоголя), Крупское (улицы Юбилейная, Труда, Фрунзе, Набережная), Кыз-Моло (улицы Школьная, Западная, Горького, Грибанова, Новая, Дружбы);
- 9.00-17.00 — села Беш-Корук (улица Токтогула), Ан-Арык (улица Джергалы);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Новосадовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая, Мамыралиева, Озерная, Разная, Профессора Ли, тупик Центральный), села Комсомольское (улицы Набережная, Юбилейная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная, Озерная, Садовая, Новая, Северная, Клубная, Молодежная, Центральная, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Новопавловка (улица Корсаковых), Асылбаш (улицы Ленина, Иманкулова);
- 9.30-17.00 — поселок Северный;
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой, Комсомольская, Садовая, Иссык-Кульская, Полярная, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Фрунзе, Карагачевая, Пионерская, Труда, Звездная, переулок Карагачевой), Романовка (улица МТФ);
- 9.00-18.00 — села Студенческое (улицы Артезианская, Комсомольская, Намазалы ажи, Садовая, Юбилейная, Беговая, Канал, Проектируемая, Зеленая, Полигон, Новосадовая, переулки Ново-Садовый, Южный), Озерное;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улица Северная), Панфиловка (улицы Центральная, Тихонова, Лермонтова, Подгорная, Тилебалиева, Октябрьская, Южная Осмонова, Заречная, Первомайская, Джапаркулова, переулки Пушкина, Почтовый, Каиндинский);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Береговая, Ленина, Верхнелуговая, Курчатова, Токтогула, Ибраимова, Тюлебердиева Пионерская, Первомайская, 1-й микрорайон, 8, 9), села Чуй (улица Октябрьская), Султан (улица Пионерская);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Ивановка (улицы Первомайская, Фурманова, Уральская, Пушкина, Береговая, Ильина, Токмакская, Фрунзенская, Джумагуловых, Советская, Сельская, песчаные карьеры);
- 9.00-17.00 — село Отогон (улицы Ашыралиева, Бириккен).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Туркестанская, Пролетарская, Салиевой, Орозова, Крутикова, Ленина, Жамансариева, Ахунбаева, Чичерина, Нарынская, Алыбакова, Масалиева, Московская, Кирова, Горького, Эшенова, Карасаева, Кашка-Суу, 5), села Челпек, Ырдык, Кен-Суу, совхоз Каракол, села Орлиное, Отрадное, Шапак,Чолпон, Жылдыз, Боконбаево, Тон, Коргонду-Булак, Каджы-Сай, Дон-Талаа, Ала-Баш, Калкагар, Тура-Суу.
4Таласская область
- 9.00-17.00 — села Озгоруш, Мин-Булак, Кок-Сай, Ак-Башат;
- 8.00-18.00 — село Молдо-Асан.