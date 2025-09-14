10:33
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1989 году

Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1989 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +35 градусов.

 

Самым холодным — в 1963-м, когда температура составила +0,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира.

Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 18,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года со среднемесячной температурой +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го со средней температурой +14,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 сентября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью — до +14.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343435/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1945 году
Температурные рекорды. Самым жарким 7 сентября в Бишкеке было в 1947 году
Температурные рекорды. Самым жарким 6 сентября в Бишкеке было в 2005 году
Температурные рекорды. Август 2025 года был жарче обычного, но рекорд не побил
Температурные рекорды. Самым жарким 31 августа в Бишкеке было в 2010 году
Температурные рекорды. Самым жарким 30 августа в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым жарким 24 августа в Бишкеке было в 2014 году
Температурные рекорды. Самым жарким 23 августа в Бишкеке было в 2012 году
Температурные рекорды. Самым жарким 17 августа в Бишкеке было в 1975 году
Температурные рекорды. Самым жарким 16 августа в Бишкеке было в 1975 году
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
14 сентября, воскресенье
10:29
Тайырбек Жумашбек уулу не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по борьбе Тайырбек Жумашбек уулу не смог выйти в полуфинал чемпио...
10:00
В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
09:48
Глава МИД Кыргызстана посетит с рабочим визитом Государство Катар
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1989 году
09:00
Неделя-24. В Токтогулке не хватает воды, а Жогорку Кенеш хочет самороспуститься
13 сентября, суббота
22:05
Доклад ООН: ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшилась
21:33
Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и военных
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 сентября: в Бишкеке дожди не ожидаются
20:33
Лучшего воспитателя 2025 года выберут в Кыргызстане