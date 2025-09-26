14:27
Общество

Минздрав КР: Информация о вспышке холеры — фейк

Информация о вспышке холеры — фейк, — заявили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в ходе планового санитарного мониторинга территориальные санитарные службы регулярно проверяют воду открытых водоемов, рек, из стоков.

«При последнем отборе проб в Оше, Араванском и Кара-Суйском районах выявлен холерный вибрион Vibrio cholerae O1 (серовар Огава), но он авирулентный, то есть неопасный для человека и не обладает эпидемическим потенциалом классической холеры», — подчеркнули в МЗ КР.

Несмотря на отсутствие эпидемической опасности, выполнен полный комплекс противоэпидемических мер:

  • уведомлены и задействованы санитарные службы Ошской области для профилактических и противоэпидемических действий (по действующим приказам министерства);
  • проведены внеочередные заседания координационных органов (в том числе по ситуации с каналом «Увам» в Оше);
  • ранее отработана готовность на межведомственных учениях.

Для населения остаются актуальными простые правила профилактики кишечных инфекций:

  • пить только кипяченую или бутилированную воду;
  • тщательно мыть руки с мылом;
  • овощи и фрукты промывать и обдавать кипятком;
  • при появлении симптомов острой кишечной инфекции (рвота, жидкий стул) сразу обращаться за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и находится под контролем.

Министерство здравоохранения призывает доверять только официальным источникам информации и не распространять слухи, которые могут ввести людей в заблуждение.
