В Казахстане выявили холеру у гражданки Кыргызстана, прилетевшей из Дели

Специалисты санитарно-карантинного контроля Казахстана выявили холеру у гражданки Кыргызстана, прилетевшей рейсом компании Air Astana в Алматы из Дели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

По ее данным, кыргызстанка летела на родину через Алматы. Специалисты санитарно-карантинного контроля заподозрили у пассажирки инфекционное заболевание. По результатам обследования у нее выявили холеру.

Медики определили круг близких контактных пассажиров и назначили им лабораторное обследование. Больную и контактировавших с ней пассажиров госпитализировали в инфекционный стационар города. На борту воздушного судна прошла дезинфекция.

Врачи провели среди пассажиров самолета информационно-разъяснительную работу о симптомах заболевания холерой и мерах профилактики с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов. «Своевременное выявление и локализация очага инфекции со стороны эпидемиологических служб позволили не допустить распространение холеры внутри страны», — пояснили в Минздраве.