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В Казахстане выявили холеру у гражданки Кыргызстана, прилетевшей из Дели

Специалисты санитарно-карантинного контроля Казахстана выявили холеру у гражданки Кыргызстана, прилетевшей рейсом компании Air Astana в Алматы из Дели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

По ее данным, кыргызстанка летела на родину через Алматы. Специалисты санитарно-карантинного контроля заподозрили у пассажирки инфекционное заболевание. По результатам обследования у нее выявили холеру.

Медики определили круг близких контактных пассажиров и назначили им лабораторное обследование. Больную и контактировавших с ней пассажиров госпитализировали в инфекционный стационар города. На борту воздушного судна прошла дезинфекция.

Врачи провели среди пассажиров самолета информационно-разъяснительную работу о симптомах заболевания холерой и мерах профилактики с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов. «Своевременное выявление и локализация очага инфекции со стороны эпидемиологических служб позволили не допустить распространение холеры внутри страны», — пояснили в Минздраве.

Справка

Холера – острое инфекционное заболевание, с фекально-оральным механизмом передачи, вызываемое холерными вибрионами и характеризующееся в типичных случаях явлениями диареи и рвоты, быстро приводящих к обезвоживанию. Без лечения эта болезнь способна привести к летальному исходу.
Ежегодно холерой заболевают от 1,3 до 4 миллионов человек во всем мире. От 21 тысячи до 143 тысяч человек умирают от нее.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290943/
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