Крупнейшая за 25 лет вспышка холеры зафиксирована в Конго: чаще заболевают дети

В Демократической Республике Конго с начала года зафиксировали более 64 тысяч случаев холеры, при этом болезнь чаще поражает детей. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В 2025 году в Конго зарегистрировали 64 тысячи 427 случаев холеры, включая 1 тысячу 888 смертей. Среди заболевших значатся 14 тысяч 818 детей, из которых 340 скончались.

Вспышка охватила 17 из 26 провинций страны. Один из наиболее серьезных очагов находится в столице государства, Киншасе.

В ЮНИСЕФ напоминают, что холеру можно предотвратить. Для этого требуется увеличить государственные инвестиции в улучшение систем водоснабжения, санитарии и медобслуживания в зонах риска.

Холера передается через воду и пищу, зараженные холерными вибрионами. Поэтому особое внимание следует уделять мерам профилактики для защиты населения, особенно детей, проживающих в районах с уже имеющимися случаями заболевания.

По оценкам ВОЗ, ежегодно из-за нехватки чистой воды, санитарии и гигиены гибнут 1,4 миллиона человек, а миллиарды не имеют доступа к безопасным туалетам.