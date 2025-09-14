15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1;

9.30-17.30 — «Городок строителей», 1-16;

9.30-18.00 — отрезки улицы Матросова, переулок Елецкий;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-29», 38, жилмассив «Чон-Арык» (улицы Береговая, Кожобергенова, 50 лет Победы, Ульяновская, Ямбурская, Дачная, Чодронова), отрезки улиц Табышалиева, Московской, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бугу-Эне, Бар-Булак, Гул-Ордо), улица Урицкого, 38, села Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная, Арычная), Достук (улицы 4-5-я линия), жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Анарбекова, Анар, Нооруз, Ак-Уул, Жибек);

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-15 — Чуй-62, Профессора Зимы), отрезки улиц Боровской, Саадаева, Тоголока Молдо.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, Колхозная), Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Садовая, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Байтик (улицы Байтика, Новостройка, Суюмбаева, Тупик, Пионерская, Чокморова, жилмассив), Луговое (улицы Аламединская, Садовая, Луговая, Трансформаторная);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Алексеевка (улица Гречко);

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Макаренко, Береговая), села Калдык, Кара-Тюбе, Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — село Кызыл-Октябрь (улицы Пионерская, Кызыл-Октябрьская);

8.00-18.00 — села Боролдой, Алтымыш, Бейшеке;

9.00-18.00 — села Кичи-Кемин (улица Бектенова), Туз (улица Максытбаева);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Сары-Жон, Ленинское, Жайылма, Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Гагарина, Мусаходжоева);

10.00-15.00 — село Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая Жизнь);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Тюлек (улицы Школьная, Комсомольская);

9.00-17.00 — села Садовое (улица Шевченко), Беловодское (улица Ленина);

9.00-18.00 — села Ак-Суу (улицы Есенина, Проездная, Набережная, Живпром, Тоголока Молдо, Логвиненко, Льва Толстого, Чкалова, Парковая, Дмитрова, Энгельса, Косыгина, Ипподромная, Добровольская, Токтогула, Тополева), Петровка (улицы Озерная, Торт-Гуль), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Подгорная, Ленина, Комсомольская, Верхняя, Северная, переулок Фабричный, улицы Ворошилова, Чапаева, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, Колхозная, Навои, Пограничная, Аптечная, Ворошилова), Чолок-Арык, Панфиловка (улица Центральная, переулок Каиндинский);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Луговая, Степная, Корсаковых, Северная, Колхозная, Крупской, Фрунзе, Учительская, Ала-Арчинская, Садовая, Ворошилова, Лавровых, Бейшеналиевой, Громовой, Свердлова, Комсомольская, Школьная);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Ленина, Машиностроительная, Горького, Панфилова, Мира, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, Скотобойня, переулки Южный, Забайкальский), Романовка (улицы Полевая, Разная);

9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, переулки Атбашинский, Западный, улицы Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулок Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);

9.00-12.00 — села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);

9.00-17.00 — село Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Школьная, Забайкальская, Северная, Дружбы, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский, Горького, садовое товарищество «Южное»);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Канат, Чон-Жар, Карагул, Кара-Добо, Искра, Восточное, город Токмак (улицы Дубовицкого, Чкалова, Ленина, Айни, Гравийная, 3-й микрорайон, дом № 70);

Иссык-Атинский РЭС