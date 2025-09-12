13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Семиз-Бел, Ак-Жол, Тагай-Бий), переулок Талды-Суйский, отрезки улиц Талды-Суйской, Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Курганской, Темировской, Кеминской, Серегина, село Пригородное (улицы Дорожная-45, Серегина, 14/3-2, 12, 14/3);

2 Чуйская область

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Речная, Ленина, Молодежная, Маслянова, Фрунзе, Спортивная, Линейная);

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — село Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская), микрорайон «Учкун» (улица Манас);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Кайназаровой, Ноорузбая, Шамши), Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Мира, Токтогула, Алимжан-Ата, Проектируемая, Терек-Суу, Кустанайская, Кудайберген-13, контур № 439, жилмассивы «Кудайберген», «Поле-Чудес», «Азия-Ордо», «Ай-Кол», улицы Гоголя, Достук, Дуйшенбиева, Алтын-Ордо, Семиз Кол, Чон-Арык, Эне-Сай, Адилет, Баян, Жаштык, Сары Озон, Сулайман-Тоо, Жангир Аппаз, Керемет, Керме-Тоо, Ак-Шоола, Маматемин-Ата, Нур Заман, Хан-Тенри, Улар Тоо, Манаса, переулок Манас, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Алтын-Казык», улицы Жетиген, МТФ-2, Аби-Ордо, Акиш Темирбек, Крупской, Кожомкул, Фрунзе, Кирова, Учительская, Переулок-1, Линия-1 — Линия-7, Линия-10, Линия-12, Линия-13);

Иссык-Атинский РЭС