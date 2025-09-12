18:56
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Семиз-Бел, Ак-Жол, Тагай-Бий), переулок Талды-Суйский, отрезки улиц Талды-Суйской, Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Курганской, Темировской, Кеминской, Серегина, село Пригородное (улицы Дорожная-45, Серегина, 14/3-2, 12, 14/3);
2
Чуйская область

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Речная, Ленина, Молодежная, Маслянова, Фрунзе, Спортивная, Линейная);

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская), микрорайон «Учкун» (улица Манас);

Московский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Кайназаровой, Ноорузбая, Шамши), Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Мира, Токтогула, Алимжан-Ата, Проектируемая, Терек-Суу, Кустанайская, Кудайберген-13, контур № 439, жилмассивы «Кудайберген», «Поле-Чудес», «Азия-Ордо», «Ай-Кол», улицы Гоголя, Достук, Дуйшенбиева, Алтын-Ордо, Семиз Кол, Чон-Арык, Эне-Сай, Адилет, Баян, Жаштык, Сары Озон, Сулайман-Тоо, Жангир Аппаз, Керемет, Керме-Тоо, Ак-Шоола, Маматемин-Ата, Нур Заман, Хан-Тенри, Улар Тоо, Манаса, переулок Манас, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Алтын-Казык», улицы Жетиген, МТФ-2, Аби-Ордо, Акиш Темирбек, Крупской, Кожомкул, Фрунзе, Кирова, Учительская, Переулок-1, Линия-1 — Линия-7, Линия-10, Линия-12, Линия-13);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Ивановка (СКГЭ «Геология»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343328/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
12 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 сентября: где в Бишкеке отключат свет
10 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 сентября: где в регионах отключат свет
8 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
18:30
13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
17:53
В Балыкчи заброшенный дом превратили в склад для наркотиков
17:50
Жеребьевка «Интервидения». Трио Nomad из Кыргызстана выступит под вторым номером
17:39
Прогноз Минфина. Промышленность будет расти в среднем на 7,7 процента ежегодно