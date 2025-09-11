18:28
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Общество

Акыйкатчи нашла нарушения прав детей в школе № 10 Бишкека

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева выявила нарушения в работе комиссий по делам детей Бишкека, решения которых привели к ущемлению права школьников на образование. Об этом сообщили в пресс- службе института акыйкатчи.

По данным мониторинга, проведенного институтом в четырех районах Бишкека, в 2024 году комиссия по делам детей принимала необоснованные решения о переводе учащихся с пропусками и проблемами в поведении в Бишкекскую общеобразовательную школу № 10 дневного и вечернего обучения.

Таким образом за год в эту школу было переведено 65 детей: 26 — из Ленинского района, 25 — из Первомайского, 11 — из Свердловского и 3 — из Октябрьского. При этом решения часто принимались формально, без изучения причин поведения ребенка, его социального положения и без согласия родителей.

Отмечается, что мониторинг также выявил серьезные проблемы в самой школе № 10. Ученики первой смены во время проверок занимались уборкой классов вместо уроков, а посещаемость второй смены оказалась крайне низкой. В ряде классов на занятия пришли лишь 1-3 человека, а некоторые классы не явились полностью.

В институте акыйкатчи подчеркнули, что отсутствие контроля со стороны школы, родителей и органов образования не только снижает уровень обучения детей, но и способствует росту правонарушений.

По итогам проверки омбудсмен направила письмо в Генеральную прокуратуру. В результате исполняющий обязанности директора школы освобожден от должности, а его заместителю объявлен выговор.

Омбудсмен также рекомендовала кабмину усилить контроль за деятельностью комиссии и рассмотреть дисциплинарную ответственность ее членов, а также оценить эффективность самой школы № 10, которая, по мнению специалистов, не выполняет возложенные на нее функции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343172/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен призвала тщательно расследовать изнасилование девушки с инвалидностью
Эксперты ООН: Ликвидация НЦПП — серьезный шаг назад
Институт омбудсмена впервые подготовил годовой отчет за свой счет
Представители ОБСЕ будут мониторить марш за права женщин в Бишкеке
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Бизнес
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
11 сентября, четверг
18:17
На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке сняли ограничение на ночное движение На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке сняли ограниче...
18:14
Взрывы, стрельба и отражение атаки противника: на юге Кыргызстана прошли учения
17:59
Перинатальный центр в Оше: Минздрав подписал контракт с китайской компанией
17:52
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
17:50
Правление Нацбанка выдало разрешение на учреждение ОАО «Кылым Банк»