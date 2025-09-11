Акыйкатчи нашла нарушения прав детей в школе № 10 Бишкека

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева выявила нарушения в работе комиссий по делам детей Бишкека, решения которых привели к ущемлению права школьников на образование. Об этом сообщили в пресс- службе института акыйкатчи.

По данным мониторинга, проведенного институтом в четырех районах Бишкека, в 2024 году комиссия по делам детей принимала необоснованные решения о переводе учащихся с пропусками и проблемами в поведении в Бишкекскую общеобразовательную школу № 10 дневного и вечернего обучения.

Таким образом за год в эту школу было переведено 65 детей: 26 — из Ленинского района, 25 — из Первомайского, 11 — из Свердловского и 3 — из Октябрьского. При этом решения часто принимались формально, без изучения причин поведения ребенка, его социального положения и без согласия родителей.

Отмечается, что мониторинг также выявил серьезные проблемы в самой школе № 10. Ученики первой смены во время проверок занимались уборкой классов вместо уроков, а посещаемость второй смены оказалась крайне низкой. В ряде классов на занятия пришли лишь 1-3 человека, а некоторые классы не явились полностью.

В институте акыйкатчи подчеркнули, что отсутствие контроля со стороны школы, родителей и органов образования не только снижает уровень обучения детей, но и способствует росту правонарушений.

По итогам проверки омбудсмен направила письмо в Генеральную прокуратуру. В результате исполняющий обязанности директора школы освобожден от должности, а его заместителю объявлен выговор.

Омбудсмен также рекомендовала кабмину усилить контроль за деятельностью комиссии и рассмотреть дисциплинарную ответственность ее членов, а также оценить эффективность самой школы № 10, которая, по мнению специалистов, не выполняет возложенные на нее функции.